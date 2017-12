Memoáre Dennisa Hoppera vyjdú v roku 2008

9. máj 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 9. mája (SITA/AP) - Knižná autobiografia hollywoodskeho herca Dennisa Hoppera, ktorý sa preslávil filmom Bezstarostná jazda a priateľstvami s hviezdami ako James Dean, Marlon Brando či Jack Nicholson, by sa mala na pultoch kníhkupectiev objaviť už v roku 2008. "Toto budú najzaujímavejšie a najživelnejšie memoáre, ktoré za posledné roky vyšli," povedal Michael Pietsch, editor vo vydavateľstve Little, Brown & Co. Hopperova kniha vyjde pod názvom Out Takes a bude zachytávať tak hercovo detstvo, ako aj prácu na filmoch ako Bezstarostná jazda, Rebel bez príčiny či Pravá romanca, no i vzťahy s mnohými hviezdami, medzi ktorými nechýbali ani Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley a mnoho ďalších. "Práca Dennisa Hoppera patrí k najoriginálnejším a najodvážnejším v Hollywoode. Okrem toho sa pripojil k najdôležitejším udalostiam Ameriky - k rebélii 60. rokov, hnutiu za ľudské práva, explózii moderného umenia a fotografie, k hviezdnym rokom džezu a rokenrolu. Presne o tom a mnohom inom má možnosť porozprávať množstvo úžasných zážitkov," dodal Pietsch.