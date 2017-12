Najlepšie dvojice na filmovom plátne

9. máj 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 9. mája (SITA) - Filmoví fanúšikovia na celom svete dokážu oceniť, ak sú výkony hlavných filmových predstaviteľov natoľko rovnocenné, že tvoria neoddeliteľné duo, ktoré možno hodnotiť len ako jeden celok. Časopis Premiere preto vyhodnotil päť najlepších, najzohratejších a najdynamickejších dvojíc na filmovom plátne všetkých čias. Nezabudnuteľný starnúci manželský pár z filmu Kto sa bojí Virginie Woolfovej? (1966) v podaní Elizabeth Taylor a Richarda Burtona, si v roku 1966 vyslúžil i nominácie na Oscara v hlavných hereckých kategóriách. Zlatú sošku si ale napokon odniesla len Liz. Martha a George, ktorí si život spestrujú vymyslenými príbehmi a množstvom krutých hier, strhli divákov najmä svojim realistickým stvárnením skutočného života. V roku 1968 sa Mel Brooks dočkal Oscara za scenár k muzikálu Producenti (1968) a publikum očarila dvojica Gene Wilder a Zero Mostel, ktorí sa predstavili ako producenti Leo Bloom a Max Bialystock. Keďže im hrozí, že budú musieť zaplatiť všetky svoje dlhy, rozhodnú sa zinscenovať krach svojej firmy. Dosiahnuť ho chcú vytvorením skutočného "prepadáku." Tak vznikne muzikál o Adolfovi Hitlerovi, na ktorého realizáciu najmú tých najhorších hercov. Laurence Olivier a Michael Caine boli v roku 1972 nominovaní na Oscara za výkony v mysterióznom thrilleri Josepha L. Mankiewicza Sleuth (1972). Olivier ako Andrew Wyke - bohatý manžel sa stretáva s milencom svojej ženy Milom Tindlom, ktorého si zahral Michael Caine. Rozohrávajú medzi sebou hru plnú zvratov, počas ktorej sa vo výhode raz ocitá jeden a o chvíľu druhý. Herecká dvojica ženských snov prekročila očakávania mužského publika, keď sa v roku 1999 pred kamerou stretli Brad Pitt a Edward Norton. Ako Tyler Durden a rozprávač thrilleru Klub bitkárov (1999) zbierali jednu pozitívnu kritiku za druhou. Do najlepšej pätice filmových dvojíc časopisu Premiere sa dostalo aj ženské duo: Naomi Watts a Laura Elena Harring, ktoré v mysterióznej snímke Davida Lyncha Mulholland Drive (2001) stvárnili Betty Elms a Ritu. "Záhada zabalená v snovej mystérii - najlepšia ženská dvojica na filmovom plátne. Watts a Harring priniesli do Lynchovej vykalkulovanej hádanky trochu ľudského tepla," píše Premiere.