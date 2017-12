Na Trenčianskom hrade otvoria veľkú archeologickú expozíciu

TRENČÍN . mája (SITA) – Na Trenčianskom hrade otvoria koncom júna v dostavanej južnej časti Barborinho paláca veľkú archeologickú expozíciu. Ako informovala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, ...

9. máj 2006 o 17:32 SITA

TRENČÍN . mája (SITA) – Na Trenčianskom hrade otvoria koncom júna v dostavanej južnej časti Barborinho paláca veľkú archeologickú expozíciu. Ako informovala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, na troch podlažiach vystavia nálezy nielen z hradu, ale aj Trenčína a jeho okolia. Po takmer desiatich rokoch prác sprístupnia aj najstaršiu stavebnú pamiatku na hrade, rotundu, ktorá pochádza z deviateho alebo desiateho storočia. Múry rotundy objavili pri archeologickom výskume v 70-tych rokoch. Dlhé obdobie bola prekrytá doskami. Babičová hovorí, že ide o „stredoeurópsky unikát.“

Pri príležitosti začiatku letnej sezóny Babičová spomenula niektoré akcie, ktoré sa na hrade budú konať. Medzi dlhoročné atraktívne podujatia na hrade patria hradné slávnosti, ktoré sa uskutočnia prvý augustový víkend. Počas letnej sezóny sa konajú nočné prehliadky hradu, v južnom opevnení sa medzi hradbami organizujú rytierske turnaje na koňoch, s akými sa bolo možné stretnúť vo Francúzsku v prvej polovici 14. storočia.

Rekonštrukčné práce sa na hrade tento rok nechystajú. „Požiadali sme však ministerstvo kultúry o pomoc pri záchrane hospodárskeho objektu na hornom hrade, je to akútna záležitosť,“ uviedla Babičová a dodala, že akcie na hrade "plánujú opatrne" pre prípad, že by získali financie a pri prácach by museli obmedziť prevádzku hradu.

Od roku 2003, kedy spadla prvá časť narušenej hradby Trenčianskeho hradu, návštevnosť tejto významnej kultúrnej pamiatky nepresiahla 100-tisíc návštevníkov za rok. Minulý rok prišlo na hrad 70-tisíc ľudí.

rc;nr;mt