Hip-hop prináša zisk už aj u nás

10. máj 2006 o 11:00

Vlani sa u nás predalo asi pol druha milióna nosičov spojených s hudbou. Asi 40 percent z toho tvorila slovenská produkcia zhruba za 180 miliónov korún. Informovala o tom slovenská pobočka Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu. Trh je podľa predstaviteľov hudobného priemyslu rozdelený, bez väčších bojov. Okrem gitarovej a popovej hudby veľké vydavateľstvá stavajú na módnu vlnu, ktorú priniesol hip-hop. Predajnosť sa u viacerých interpretov blíži k hranici zlatej platne za viac ako 5-tisíc predaných nosičov. (lh)