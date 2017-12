Reggaegeniálny Bob Marley

Prvá superstar tretieho sveta. Posol reggae a jedna z najvplyvnejších osobností populárnej hudby 20. storočia. Žil krátko, no zostalo po ňom množstvo geniálnych piesní, ktoré aj 25 rokov po jeho smrti nestratili sviežosť a aktuálnosť.

10. máj 2006 o 10:00 PETER BÁLIK

Bob Marley zomrel 11. mája 1981 v americkom Miami.

Jamajčan v sedemdesiatych rokoch obrátil hudobný šoubiznis hore nohami. Spolu s punkom práve reggae diktovalo trendy.

Robert Nesta Marley sa narodil osemnásťročnej matke Cedelle. Britský kapitán Norval Marley syna Boba nikdy nevidel.

Tínedžera vychovalo ghetto hlavného mesta Kingstownu, plné pouličných gangov. Stretol tam rovesníkov Bunnyho Wailera a Petra Tosha (neskôr reggae hviezdy). Založili skupinu - The Wailers. Ich single hrali dídžeji vyhrávajúci na monštróznych "soundsystémoch" na plážach a uliciach Kingstownu. Vtedy na ostrove vládol tanečný štýl ska, skomolenina miestnej hudby a amerického soulu.

The Wailers boli ovplyvnení rastafariánskym náboženstvom, zvukom producenta Lee Perryho a hudobnými poznatkami, ktoré Marley získal v Amerike. Z toho vznikal nový štýl - reggae.

Rytmus spomalili na polovicu, plážové popevky vystriedali piesne o Jahovi, rastafariánskom bohovi. K Bobovi patrili vlasy zapletené do hrubých dreadov a láska k marihuane, podľa rastafariánov posvätnej byline.

Svet sa o skupine z Karibiku dozvedel v roku 1973 vďaka britskej nahrávacej spoločnosti Island a jej šéfovi Chrisovi Blackwellovi. Ten vycítil, že to nie sú len priemerní jamajskí hitmakeri. Marley na pozadí novátorských reggae rytmov spieval univerzálne posolstvá lásky a slobody.

S debutovým albumom Catch A Fire skupina predskakovala na americkom turné slávnejším Sly and The Family Stone. Vyrazili ich. Zatienili najlepšiu černošskú skupinu v Amerike.

To, čo po Marleym zostalo, napísal za posledných sedem rokov života. S The Wailers nahral dvanásť albumov, zložil množstvo hitov (Could You Be Loved, Redemption Song, No Woman No Cry) a koncertoval. Vo svete bol rockovou hviezdou a na Jamajke rástol jeho politický význam.

Deň pred koncertom 5. decembra 1976 v Kingstowne prežil atentát gangstrov, ktorý si objednali politické špičky nespokojné s veľkým vplyvom Marleyho na mládež. Postrelený hudobník na druhý deň vystúpil v plnej sile.

Nasledujúcich osemnásť mesiacov žil v Británii a vrátil sa až na legendárny One Love Peace Concert. Lídrov dvoch znepriatelených politických strán tam prinútil, aby si po rokoch krviprelievania podali ruky.

V roku 1980 s The Wailers hrali v Zimbabwe oslavujúcom nezávislosť. Bolo to jedno z najbúrlivejších vystúpení Boba a jeho družiny. Odohrali ešte európske turné a vystúpili v Madison Square Garden v New Yorku. Po poslednom koncerte sa zrútil.

Rakovina. Zasahovala už dôležité orgány. Začalo sa to zranením palca, ktoré Marley utrpel v roku 1977 pri futbale. Liečba v Nemecku už nezabrala.

Dožil sa len 36 rokov. Po jeho smrti sa objavili nasledovníci vrátane jeho manželských a nemanželských detí. Ani jednému z nich sa nepodarilo ani zďaleka dosiahnuť to, čo reggaegeniálnemu Bobovi.