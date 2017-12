Christina Aguilera rada ukazuje svoje prednosti

10. máj 2006 o 9:15 SITA

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Americká popová hviezda Christina Aguilera rozhodne nemá problém s ukazovaním svojich predností na verejnosti. Tvrdí totiž, že čím menej jej telo skrývajú šaty a rôzne zvršky oblečenia, tým sa cíti lepšie a pohodlnejšie. "Ak by som sa mala obliekať tak, aby šatstvo zakrylo príťažlivé časti môjho tela, určite by som sa necítila príjemne," povedala speváčka v rozhovore pre časopis More.

Aguilera v minulosti bodovala nielen v svetových rebríčkoch hitparád, ale vždy na seba strhla pozornosť aj extravagantnými modelmi.