Slovenské alternatívne leto – Revište 2006 jubiluje

10. máj 2006 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Renomovaný festival klubovej hudobnej scény Slovenské alternatívne leto - Revište 2006 oslávi tento rok 10. výročie. Jednému z najstarších slovenských festivalov bude patriť ostrov na rieke Hron pod hradom Revište pri Žarnovici od 2. do 3. júna. Organizátori festivalu sľubujú viac ako 20 menšinových účinkujúcich zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Špeciálnym hosťom bude Jape z Írska, ktorý si už vyskúšal aj koncertné pódium prestížneho anglického Glastonbury.

Popri známych klubových kapelách ako The Hermit and The Ferryman, Živé kvety, alebo Čisté tvary sa v prvý júnový víkend predstaví v Revišti aj celá plejáda zaujímavých interpretov. Milovníci alternatívnej hudby sa môžu tešiť na Lavagance, Thierry and Friends, Los Perdidos, Januárové prekvapenie, Reku synku, Náhodných známych, Mäso, Gate, Kolowrat, Mauk, Drumlu a ďalších. Jubilejný 10. ročník Slovenského alternatívneho leta si tiež predsavzal predstaviť nové tváre klubovej scény. Pre návštevníkov je okrem hudobného spektra pripravené aj množstvo sprievodných akcií. V rámci festivalového areálu bude k dispozícii Kočovná čajovňa, Filmový klub, bubenícky workshop, tanečná lúka a možnosť splavovať Hron.