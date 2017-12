Brad Pitt váha, či podpísať zmluvu k Dannyho trinástke

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Hollywoodsky lámač sŕdc Brad Pitt ešte stále nepodpísal zmluvu k filmu Dannyho trinástka. Herec si ešte stále užíva so svojou tehotnou priateľkou Angelinou Jolie a ich deťmi ...

10. máj 2006 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Hollywoodsky lámač sŕdc Brad Pitt ešte stále nepodpísal zmluvu k filmu Dannyho trinástka. Herec si ešte stále užíva so svojou tehotnou priateľkou Angelinou Jolie a ich deťmi v Namíbii a zdá sa, že do Spojených štátov tak rýchlo nepricestuje. Hviezdy ako George Clooney, Matt Damon či režisér filmu Steven Soderbergh už ponuku prijali a podpismi potvrdili, že na Dannyho trinástke budú spolupracovať. Clooney a nemenovaný producent filmu sa už strachujú, či sa zmluvy uzavrú do 21. júla, kedy sa má začať natáčanie filmu. "Brad nevie na sto percent potvrdiť, či bude môcť vo filme účinkovať a to Georgea desí," povedal zdroj pre denník The Sun. Clooneyho najlepší priateľ sa mu vzďaľuje čoraz viac a navyše sa pripravuje na otcovstvo. V tomto smere mu Clooney, aj keď je starší, veľa rád do života nemôže dať. "Miesto toho, aby začal pracovať, Brad trčí niekde uprostred Afriky a štáb sa začína obávať, že dá prednosť rodine pred filmom," dodal zdroj.