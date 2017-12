Tori Spelling sa stane hlavnou hrdinkou knihy

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Herečka Tori Spelling spôsobila bývalej manželke svojho súčasného manžela Deana McDermotta obrovskú bolesť. Ich manželstvo sa totiž rozpadlo po trinástich rokoch. Nešťastná ...

10. máj 2006 o 18:07 SITA

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Herečka Tori Spelling spôsobila bývalej manželke svojho súčasného manžela Deana McDermotta obrovskú bolesť. Ich manželstvo sa totiž rozpadlo po trinástich rokoch. Nešťastná Mary Jo Eustace prehovorila o svojom sklamaní otvorene v televíznej show The Insider. McDermott jej rozvod navrhol jedného dňa, keď sa vrátil domov z natáčania filmu Mind Over Murder v Kanade. Pri filmovaní v lete 2005 sa stretol s Tori a okamžite sa do seba zamilovali. Tori sa s manželom Charliem Shanianom rozišla v septembri 2005 po roku aj dvoch mesiacoch manželstva. V tom istom čase tak spravil aj McDermott. Tori Spelling sa za Deana McDermotta vydala v nedeľu 7. mája na ostrove Fidži. Zasnúbení boli od Vianoc 2005.

Mary Jo Eustace momentálne pracuje na knihe, v ktorej podrobne popíše detaily zo svojho súkromia. Chce v nej prezradiť všetko o rozvode a utrpení, ktoré prežila. "Napokon som sa ho spýtala, či stretol niekoho iného a on odvetil, že áno. Keď som sa ho priamo spýtala, či to je Tori Spelling, priznal sa," píše sa v pripravovanej knihe. "Naše duše sú spriaznené a Tori ma bezpodmienečne miluje," povedal jej vraj o svojej novej láske manžel. Spočiatku sa mu Mary Jo Eustace vysmiala do tváre, lebo si myslela, že to je vtip. Nakoniec ju ale zamrazilo a zostala v šoku.