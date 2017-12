Silikónoví Škóti privezú "domácu" hudbu

Craig Morrison a Graeme Reedie sú dvaja Škóti, ktorí začínali v gitarovej kapele. Podobne ako mnohí iní, začiatkom 90. rokov zamenili gitary za gramofóny a začali robiť elektronickú tanečnú hudbu. Na rozdiel od iných však svoj prerod zvládli a pod značkou

11. máj 2006 o 9:45

Silicone Soul sa predstavia na Slovensku po prvýkrát. FOTO - REUTERS



Silicone Soul fungujú ako úspešné dídžejské duo. V piatok 19. mája sa po prvýkrát chystajú na Slovensko.

V rozhovoroch často tvrdia, že ich ovplyvnil jamajský dub, disco 70. rokov a americká undergroundová disco hudba. Popri rešpekte pred britskou tanečnou scénou však medzi vzormi prekvapivo zmieňujú aj Rolling Stones, Jimmiho Hendrixa alebo The Clash. S hitovkou Right On! sa dostali na čelo britskej hitparády, svoje skladby im na remixovanie už napríklad zverili Slam alebo Röyksopp. Vlastnú produkciu zaznamenali na dvoch albumoch, ktoré z nich spravili celebrity house music.

Silicone Soul vystúpia budúci týždeň v bratislavskom klube Elam v Mlynskej doline na treťom ročníku nadžánrovej akcie Fresh FM párty. Spolu s nimi sa na techhouseovom pódiu ešte predstavia českí dídžeji Loutka s Raiom a zástupcovia domácej scény Dodoman & Wychitawacs. Na druhej scéne bude znieť freeestyle v podaní nemeckých Inverse Cinematics, talentovaného mladého Bratislavčana Juniora a ďalších dídžejov. Viac informácií nájdete na www.freshparty.sk .

Skôr než sa celá spoločnosť na čele so Silicone Soul predvedie v Elame, organizátori celej akcie pripravili zahrievací večierok. Už zajtra sa oň v klube Radosť na Obchodnej ulici postarajú dídžeji Swen a Sickboy.

(her)