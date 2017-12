Pamele Anderson sa páčia správy o jej romániku s Usherom

11. máj 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Aj napriek tomu, že americký bulvár priniesol správy o tom, že hollywoodska herečka a modelka Pamela Anderson chodí s mužom, ktorý je od nej o 11 rokov mladší, bývalá hviezda seriálu Pobrežná hliadka si na to nesťažuje. Herečka je dokonca unesená zo správ, že vraj prežíva horúci románik so spevákom Usherom, pretože ho považuje za veľmi príťažlivého. "To je veľmi dobrý príbeh. Nechajte ho ešte chvíľu v obehu. Usher je veľmi sexi," povedala Anderson pre stránku Contactmusic.com. Medzičasom si 38-ročná Anderson kúpila luxusný apartmán v Las Vegas, v ktorom sa mužské návštevy striedajú ako na bežiacom páse. Herečka však odmieta komentovať, kto momentálne spáva po jej boku.