Mark Wahlberg sníva o 11. septembri

11. máj 2006 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Hollywoodsky herec Mark Wahlberg stále sníva o tom, že mohol zastaviť teroristov z 11. septembra 2001, ktorí uniesli lietadlá a zaútočili na New York a Washington. Ako totiž tvrdí, pokojne mohol byť v jednom z unesených lietadiel. Herec spolu s partiou kamarátov mal totiž zahovorené letenky na let 93 z Bostonu do Los Angeles. Presne toto lietadlo uniesli teroristi. Hrdinský odpor cestujúcich na jeho palube však spôsobil, že lietadlo nedoletelo k svojmu pôvodnému strategickému cieľu, ale zrútilo sa na poli v Pennsylvanii. Wahlberg sa na poslednú chvíľu rozhodol, že bude letieť z Toronta v Kanade. "Určite by sme sa o niečo pokúsili. Už som o tom mal asi 50 snov," povedal 34-ročný herec.