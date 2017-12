Skladba Only On The Outside je o láske ku Keire Knightley

11. máj 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Bývalý priateľ herečky Keiry Knightley Jamie Dornan sa rozhodol pretaviť svoju bolesť z rozchodu svojským spôsobom. Napísal o ňom skladbu a rozhodol sa úzkosť zo straty lásky vyspievať z plných pľúc. Írsky model, ktorý tvorí s Davidom Alexandrom kapelu Sons Of Jim tvrdí, že ich dvojročný vzťah sa skončil, pretože sa nevedel vyrovnať so slávou. "Niektoré veci, ktoré prichádzajú so slávou, ma zastrašili," povedal 23-ročný Jamie. "Obaja sme si uvedomili, že viac spolu nemôžeme byť," povedal a dodal, že sa mu o rozchode ešte stále veľmi ťažko hovorí. Pieseň, ktorú pre Keiru zložil nesie názov Only On The Outside. "Vidím tvojich nápaditých priateľov, ako sa ťa snažia obrať o tvoju nevinnosť a ty si medzi nimi taká slabá," spieva sa v piesni. Keď skladbu spieva, stále mu spôsobuje bolesť.