Dorota Nvotová & Band vyrážajú na Minitour 2006

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Dorota Nvotová & Band vyrážajú v sobotu 13. mája na Minitour 2006. Až do 10. júna navštívia postupne v piatky a soboty Skalicu, Nitru, Trenčín, Košice a Liptovský Mikuláš.

11. máj 2006 o 12:00 SITA

Speváčka, klávesáčka, saxofonistka, manželka speváka legendárnej punk ´n´ rollovej kapely Slobodná Európa Whiskyho a herečka známa z filmov Orbis Pictus, Krajinka, Perníková věž, či Děvčátko pocestuje na slovenskú šnúru koncertov so sprievodnou kapelou pod spoločným názvom Dorota Nvotová & Band po prvý raz. Fanúšikovia ich privítajú v zložení: Dorota Nvotová (sólo interpretka a členka kapely Overground) - spev, klávesy, saxofón; Tomáš "Tomky" Vagaský (člen kapiel Vetroplach a Diego) - gitara; Martin Štempel (člen kapiel Le Payaco, Autodrom a Diego) - basa, vokály, zbory; Teo Heriban (člen kapiel Le Payaco, Autodrom a Revolver) - bicie. Formácia si na svoje turné prizvala aj hostí - v Skalici vystúpi na jednom pódiu s Vrbovskými víťazmi, v Trenčíne s Blue Sundown. Okrem piatich ohlásených termínov sa Dorota so svojou kapelou objaví i na niektorých letných festivaloch na Slovensku aj v Čechách. Okrem iných zahrá v Bratislave na benefičnej akcii Kremnica nad zlato, v Piešťanoch na festivale Hodokvas, v Tasove u Veselí nad Moravou na 14. Letnej besede u bigbítu. Na podobné turné sa chystá Dorota Nvotová & Band na jeseň aj do Čiech.

Speváčka, ktorá tvrdí, že je dcérou Anny Šiškovej, Jara Filipa a Juraja Nvotu, debutovala sólovou platňou Dorota Nvotová v októbri 2004. Podpísala sa pod ňu aj autorsky. Spolu 16 skladieb nahrávala s ostrieľanými hudobníkmi ako Marián Varga, Martin Štempel (Le Payaco), Martin "Revo" Revický (Zóna A), Tóno Popovič a s ďalšími. Dorotin debut obsahuje i tri bonusové piesne z albumu skupiny Overground, ktorý vyšiel v roku 2003.

