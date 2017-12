Slovenská hip-hopová elita na FajnFeste

11. máj 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Slovenská hip-hopová elita je jedným z lákadiel hudobného festivalu FajnFest, ktorý bude od 16. do 24. júna v Bratislave v areáli R1 Centra pri bare Coyote Ugly. Jeden festivalový deň sa rozhodli organizátori zasvätiť iba hip-hopu. V stredu 21. júna sa ako prvý ukáže na pódiu DJ Fazo. Vystrieda ho bratislavská formácia H16. K mikrofónu sa dostane aj Vec, ktorého mnohí označujú za otca slovenského hip-hopu. Nemôže chýbať ani zoskupenie Drvivá Menšina. Príde aj čoraz viac populárny raper Čistychov. Fanúšikovia hip-hopu privítajú samozrejme aj Rytmusa z Kontrafaktu, ktorý predstaví svoj sólový projekt Bengoro. Súčasťou programu budú tanečné vystúpenia Street Dance Academy a Hip-hopovej fakulty Johnnyho Mečocha.

Na festivale vystúpi aj hudobná legenda Jimmy Sommerville. Okrem neho účasť potvrdili aj hviezdy ako Darude, Phats and Small, Dario G a Delegation. Headlinermi festivalu bude britské trio Dario G, ktoré sa preslávilo neoficiálnou hymnou Majstrovstiev sveta vo futbale v Paríži. Po prvý raz príde na Slovensko aj fínska formácia Darude. Festival spestria aj známi britskí producenti a dídžeji Phats and Small. Veľkú Britániu bude na festivale reprezentovať aj skupina Delegation. Na festivale bude vyše 30 spevákov a kapiel. Spomedzi slovenských hudobníkov prisľúbila účasť Zuzana Smatanová, skupiny Gladiátor, Peha a Desmod. Na FajnFest sa môžu tešiť fanúšikovia Zdenky Prednej, Petra Kotuľu a Dary Rolins. O zábavu sa budú starať aj skupiny Kmeťoband, Bukasový masív alebo české zoskupenie Jumping Drums. Festivalový program sa začína každý deň o 16:00 a bude pokračovať diskotékou až do skorého rána.

Agentúru SITA o tom informoval PR manažér festivalu Roman Samotný.