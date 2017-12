Ashlee Simpson pobavili správy o plastickej operácii nosa

BRATISLAVA 11. mája (SITA/AP) - Speváčka Ashlee Simpson so smiechom odbila dohady o tom, že podstúpila plastickú operáciu nosa. Správy však ani nepoprela. Na internete a v bulvárnych plátkoch sa prednedávnom ...

11. máj 2006 o 14:07 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA/AP) - Speváčka Ashlee Simpson so smiechom odbila dohady o tom, že podstúpila plastickú operáciu nosa. Správy však ani nepoprela. Na internete a v bulvárnych plátkoch sa prednedávnom objavili fotografie, na ktorých porovnávajú jej profil z minulosti s tým súčasným a nasvedčujú tomu, že si z nosa nechala odstrániť zreteľnú hrču.

"Každý to hovorí, no ja o tom rozprávať nebudem. Som však v poriadku a nerozčuľuje ma to," zo smiechom priznala Simpson v telefonickom rozhovore. Na otázku, či sú tieto zvesti pravdivé, však 21-ročná speváčka znovu odpovedala s humorom. "Možno. Kto vie?," dodala.

Mladšia sestra nemenej slávnej Jessicy začne v júni svoje letné koncertné turné.