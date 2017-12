FRESH FM: 20 djov o Silicone Soul!

Pre mnohých kultové hviezdy, iní hrávali len ich najväčší hit Right on!, niektorí im neprišli na chuť, avšak neexistuje dj, ktorí by ich nepoznal. Silicone Soul. Jeden z najvýznamnejších súčasných projektov tanečnej hudby. Čo si myslia o headlinerovi part

11. máj 2006 o 16:14

Pre mnohých kultové hviezdy, iní hrávali len ich najväčší hit Right on!, niektorí im neprišli na chuť, avšak neexistuje dj, ktorí by ich nepoznal. Silicone Soul. Jeden z najvýznamnejších súčasných projektov tanečnej hudby.

Čo si myslia o headlinerovi party Fresh FM, ktorá bude už na budúci piatok v klube ELAM, slovenskí a českí houseoví dji?

Dj Balek

No Silicone Soul patria svojou tvorbou medzi houseovú špičku. Sú na scéne už veľmi dlho, hrajú po celom svete, vydávajú skladby, albumy, ľudia ich poznajú, počúvajú, parties na ktorých hrajú vždy zaručujú fullhouse... Mne osobne sa páči ich zvuk – je jednoduchý, ale kvalitný a má svoj štýl. Dosť vecí mám aj v kufri, aj staré skladby hrávam ešte aj teraz. Myslím si, že ich vystúpenie v SR bude takou lahôdkou houseovou... ide o to, že je veľa djs, ktorí dokážu spraviť super žúr, hrajú dobre skladby, dobre mixujú technicky, rytmicky, vypeckujú hity a ľudia ich žerú, ale Silicone Soul majú za sebou to najdôležitejšie – vlastnú produkciu. Teda oni tvoria to, čo mi hrávame a za čo na nás ľudia tancujú a bavia sa. Určite si ich nenechám ujsť!

Dj Byčo

Som rád, že tento rok sa z môjho pohľadu troška pohli ľady a začali k nám konečne prúdiť djs a dj-ské formácie, o ktorých sme mohli kedysi len snívať. Silicone Soul nepochybne medzi takéto mená patrí. Ich tvorba je známa snáď všetkým, za všetky hity spomeniem Right On!, ktorý dodnes rozhýbe každý parket, aj keď nepatrí k ich najnovšej tvorbe a z ich novšej tvorby môžem spomenúť napríklad minuloročný hitík Feeling Blue. Myslím si, že každý kto má rád house music, chce sa dobre zabaviť a vidieť hviezdu svetového formátu by 19.5. v Elame určite nemal chýbať.

Dj Carlo

OK, podľa mňa, v časoch ich najväčších úspechov, tvorili výbornú hudbu a remixy. Mňa osobne teší, že sa tu objavia :-)

Dj Denia

Obávam sa, že ich príliš nepoznám na to, aby moja odpoveď bola objektívna a zmysluplná, určite však vo mne vzbudzujú záujem. Pamätám si na obdobie, keď okolo nich bolo dosť veľké haló a z toho, čo som počula, z ich tvorby usudzujem, že majú veľký cit pre melódiu, nežnosť a romantiku, ktorá nie je vôbec lacná ani vtieravá. Čo sa týka rytmiky pokiaľ ešte stále idú v tak trochu zašpinenej deep minimalistickej forme tech-housu, ktorý ak je harmonicky mixovaný dostatočne dlho v hlbšej rovine, hypnotizuje, sa nenápadne odrazu zmení a porozpráva nám príbeh, aký sme ešte nepočuli, tak sa máme na čo tešiť. V prípade, že to bude inak, sa nechám prekvapiť. Ako dj-om im verím. Myslím, že ich vystúpenie v Bratislave, bude pre elektronickú oblasť veľkým prínosom. Odozvy z môjho okolia sú dosť veľké, takže to vyzerá na dobrý žúr... :-)

Dj Dodo.man

Silicone Soul sledujem už dlho, ich tvorba sa mi veľmi páči, sú vlastne stále mojou srdcovkou, takže som rád, že sa nám ich podarilo dotiahnuť. Stále sa mi páčia aj ich staršie veci, ale mám veľmi rád ich nové veci Darkroom Dubs...

Dj Galagha

S hudbou Silicone Soul som sa stretol prvý krát asi pol roka pred tým ako mali dojsť hrať na Pohodu. Kamarát mal celý ich dvojhodinový Essential mix. Priznám sa, že raz sa mi ho dokonca podarilo dopočúvať do konca, čo sa dá považovať za úspech vzhľadom na to že hrajú hudbu, ktorú len málokedy vydržím počúvať doma viac než 60 minút. Ak ich set bude tak strhujúci ako prvých 30 minút Essential mixu, myslím že sa ľudia celkom pobavia.

Dj Ian Carry

Silicon Soul je pre mňa veľmi veľké meno... Špičkoví hudobní producenti, ktorých hudba ma dušu a je veľmi inšpiratívna. Vybrúsený zvuk ich skladieb je pre mňa etalónom kvality, podľa ktorého meriam kvalitu svojich, ale aj iných trackov... Silicon soul je dvojica, s ktorou je česť spolupracovať a remix od nich je vyznamenanie za kvalitu.

Dj Junior

Môj relationship k ich tvorbe je dosť úzko spätý......s ich nevydaným setom zo španielskeho klubu La Terazza... ...Chi-co-la v rmxe H-foundation......projekt Darkroom dubs, Right on... to všetko sú veci, ktoré vo mne vzbudzujú spomienky ku konkrétnym situáciám, ktoré sa stali a neodstanú... Thank u Silicone Soul...

Dj Keče

Veľmi sa teším z toho, že tu silikoooni budú konečne hrať, lebo po dlhom čase tu vystúpia ozajstné hviezdy tanečnej hudby, ktorých djská produkcia môže byť

veľkým prínosom v oblasti zábavy, lebo môžeme hovoriť aj ako ako djoch, tak aj o producentoch, ako o výrazných ikonách, ktoré pozitívne ovplyvnili trend tanečnej

hudby určenej na parket, ako podľa môjho názoru ako ideálny mainstream s modernými prvkami undergroundu. Mám presne na mysli aj ich zvukovo výraznú

tvorbu a a správne hustú djskú produkciu...

Dj Kiro

Pre mňa sú takou klasikou, dalo by sa povedať evergreen :-) Hlavne track Chic´O´Laa v mixe od H-foundation, aj keď väčšina ľudí skôr pozná track Right On z kadejakych „diskotek“. Som rád, že budú na Slovensku. Ak mi v tom nebudú brániť povinnosti, tak určite si ich pôjdem vypočuť.

Dj Koki

Asi každý dj, ktorá hrá prevažne house, má doma platne od Silicone Soul. Možno je to aj preto, že ich tracky sú rôzne ladené. Od funky a latino house až po tech-house. Som zvedavý, v akom hudobnom štádiu sú teraz. V akom duchu bude ich set. Dobré je, že to môžem zistiť tu v Bratislave.

Dj Loutka

Několikrát sem s nima hral v Praze a pokaždý to bylo dobrý, jejich muziku mám rád a myslím si, že oni moji taky, když zařadili singel Second do Essenital mix na BBC1 a dělali na ni remix. Docela dlouho sem nehral v Bratislavě, takže se teším si tam s nima zahrat...

Dj Mark

Veľmi potešujúca správa pre ich priaznivcov, teda aj pre mňa, veď nie každý deň je takáto možnosť. Siliconova doska plná soulu nikdy nechýba v mojom kufri :-))))

Dj Milosh

No tvorbu Silicon Soul takmer vôbec nesledujem, len viem, že celkom úspešne vydávajú na labeli Soma records.

Dj Noks

Myslím, že vedia čo robia, ich tvorba sa mi niekedy veľmi páčila, momentálne ich prácu veľmi nesledujem, ale tak o to viac som na nich zvedavý :-)

Dj Pablo Martelo

Silicone Soul je jeden s najlepších hudobných projektov, k akým som sa kedy dostal. ...tak čisto prevedený elektrosound skĺbený do úžasného deja, každého ich tracku... Myslím tým, že každý ich track je dej nádherných elektrozvukov, ich sety nevynímajúc! A k tomu, že budú hrať na Slovensku, niet čo dodať! Pre mňa to znamená sviatok, čiže dúfam, že sa tam všetci vidíme :-)

Dj Phunkair

Hudbu dvojice Silicone Soul som spoznal niekedy v roku 2000 prostredníctvom ich EP The Seven Day Weekend. Hoci najzaujímavejšou časťou tohto EP bol nezabudnuteľný H-Foundation remix skladby Chic-o-laa, aj ďalšie dve skladby si právom zasluhovali pozornosť. Odvtedy ma zvlášť nezaujalo nič z toho, čo som od Silicone Soul počul, vrátane ich nedávneho albumu Staring Into Space. I keď treba rovno povedať, že predsa len vyhľadávam už trochu inú hudbu. Čo sa týka vystúpenia dvojice Silicone Soul v Bratislave, je pozitívom, že k nám zavíta niekto, o kom možno povedať, že si priazeň a rešpekt získal vlastnou cestou bez napodobňovania či prispôsobovania sa aktuálnym trendom.

Dj Rai

Mám k nim velký respekt.... hral sem spousty jejich desek.

Dj Rasta

S producentskou dvojicou Silicone Soul som sa po prvý krát stretol s maxáčom Right on, po kvalitnej hausovačke som kúpil singel Cihc-o-laa, ktorý bol ešte prepracovanejší a na tú dobu snáď nadčasový. Potom ale nasledovala odmlka a nevedel som sa istý čas dopracovať k ničomu z ich dielne. Po vypočutí singlov z novšieho albumu ale nasledovalo moje sklamanie, pretože ich hudobný štýl sa vzdialil od mne hrateľného. Stále však zostal niečím zaujímavý. Najlepšie ma oslovil singel Feeling Blue. Vystúpenie tejto legendárnej formácie na Slovensku môže byť veľmi zaujímavé, a tak ešte porozmýšlam či si ich predsa len nepôjdem vypočuť.

Dj Wychitawacs

Silicone Soul na Slovensku? Práve sa mi splnil jeden sen. Ďakujem... Right On Rulezz :-)

>> WARM UP FRESH FM: info

line up: Denia (smiile), Swen & Sickboy (rdj.sk)

place: Radosť, chillout bar, Obchodná ul., Bratislava

special: Radosť upravená na klub: rozšírený tanečný parket, posilnené svetlá, akciové drinky...



Predpredaj lístkov

Lístky na párty FRESH FM za zníženú cenu 299 Sk zakúpite v sieti TICKETPORTÁL alebo v chillout bare Radosť na Obchodnej ulici v Bratislave.

FRESH FM

19. 5. 2006

klub ELAM, Mlynská dolina, Bratislava

KENVELO techhouse stage:

SILICONE SOUL (Soma Records_UK)

LOUTKA (Roxy Booking_Cz)

RAI (Solstice records, Roxy Booking_Cz)

DODOMAN & WYCHITAWACS aka DRINKTEAM (Sk)

LAUFEN freestyle stage:

INVERSE CINEMATICS feat. DANILO PLESSOW (Pulver records_D)

JUNIOR (Dig_it!, Vibe_Sk)

NOKS vs. GOODMOOD (Spiral_Sk)

JAZZMATIC (Sk)