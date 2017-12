Tonymu Mortimerovi sa nová verzia jeho piesne nepáči

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Spevák britskej skupiny East 17 Tony Mortimer bol zdesený, keď počul novú verziu vlastnej piesne Stay Another Day, ktorú najnovšie prerobila skupiny Girls Aloud. Skupina dala ...

11. máj 2006 o 19:05 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Spevák britskej skupiny East 17 Tony Mortimer bol zdesený, keď počul novú verziu vlastnej piesne Stay Another Day, ktorú najnovšie prerobila skupiny Girls Aloud. Skupina dala tejto pomalej balade romantickejší ráz, než pôvodne mala a to i napriek tomu, že je o samovražde Tonyho brata. Mortimer naznačil, že dievčenskú skupinu má naozaj rád, ale bol by veľmi vďačný, keby jeho osobnú výpoveď radšej nechali na pokoji. "Pripadá mi to naozaj čudné, že niekto iný spieva pieseň o mojom mŕtvom bratovi. Mali by ju ešte na pár rokov nechať na pokoji. Girls Aloud mám rád, i keď sa na ne radšej dívam, než počúvam," povedal 35-ročný spevák. "Ak by sme niekedy v budúcnosti išli na turné, je to prvá skupina, ktorej ponúknem spoluprácu," dodal.