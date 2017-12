Vince Vaughn sa verejne priznal k vzťahu s Jennifer Anistonovou

Los Angeles 11. mája (TASR) - Americký herec Vince Vaughn verejne potvrdil svoj vzťah s herečkou Jennifer Anistonovou. Zároveň dodal, že Jennifer patrí ...

11. máj 2006 o 17:59 TASR

Los Angeles 11. mája (TASR) - Americký herec Vince Vaughn verejne potvrdil svoj vzťah s herečkou Jennifer Anistonovou. Zároveň dodal, že Jennifer patrí medzi ľudí, ktorých má najradšej.

Vince a Jennifer si padli do oka počas nakrúcania filmu Rozchod, obaja však o svojom vzťahu mlčali. V stredu večer sa herec Vince Vaughn objavil v známej večernej šou Oprah Winfreyovej a po prvýkrát rozprával o svojom vzťahu s Jennifer.

"Je úžasná a patrí medzi mojich najobľúbenejších priateľov. Jennifer je veľmi inteligentná a zábavná. Ľahko sa s ňou vychádza, je jednoducho super," povedal na herečkinu adresu Vince.

Moderátorka talkšou Oprah Winfreyová mu však nedala vydýchnuť a neustále sa ho pýtala na plány do budúcnosti. "Myslím si, že výchova detí si vyžaduje veľa starostlivosti a pozornosti. Asi by bolo pekné mať zodpovednosť za rodinu, ale to ma ešte len čaká. Momentálne nad tým vôbec nerozmýšľam," priznal nakoniec herec. "A úprimne povedané, o deťoch sme sa s Jennifer ešte naozaj nerozprávali."

Winfreyová so svojím hosťom žartovala aj o svadobných klebetách, ktoré nedávno plnili titulné stránky bulvárnych denníkov. Podľa nich mala práve Oprah prichystať Jennifer a Vinceovi svadbu za osem miliónov dolárov. "Skutočne tomu nevenujem prílišnú pozornosť. Zdá sa mi to naozaj smiešne, ale čakám, že tam bude aspoň poriadna kapela, keď to bude stáť osem miliónov," vtipkoval herec.