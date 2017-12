Stav našich kín je alarmujúci

Technický stav našich "starých" kín sa stále zhoršuje. Podľa Správy o stave audiovízie na Slovensku, ktorú v týchto dňoch vydal MEDIA Desk Slovensko, z fungujúcich 220 kín má len 14 kín moderný systém DTS - Dolby Surround.

12. máj 2006 o 11:05

Až 157 kín je vybavených iba systémom mono. Len v 91 kinách na Slovensku majú predaj lístka zabezpečený počítačom, 74 kín má ešte stále drevené sedadlá.

Veľmi zastarané sú projektory, predovšetkým amfiteátre ich majú ešte z rokov sedemdesiatych. Podľa Márie Pichnarčíkovej zo Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín, väčšina slovenských kín patrí obciam a mestám.

Samosprávy stratové kino najčastejšie zrušia, namiesto toho, aby ho dal obnoviť. Príklady z Popradu či Ružomberka podľa nej ukazujú, že len čo je kino zrekonštruované, začína prosperovať.

Podľa distributéra Antona Ondrejku však dedinské kiná nemajú budúcnosť, logická spádová oblasť pre jedno kino je podľa neho okolo 20-tisíc obyvateľov.

Sieť kvalitných kín je v Česku či v Maďarsku oveľa vyššia ako u nás. Na rozdiel od susedných krajín nebol v minulom roku na Slovensku otvorený nijaký nový multiplex, iba tzv. miniplex v Poprade s tromi sálami. Miniplex v Trnave, postavený v roku 2004, patrí dnes už k najnavštevovanejším kinám. V tomto roku otvorili miniplex v Trenčíne, do konca roka by to mali byť ešte miniplexy v Nitre, Banskej Bystrici a v Žiline.

V minulom roku sa však znížil aj počet návštevníkov multiplexov oproti roku 2004. Vlani ich navštívil necelý milión divákov (981 606), čo predstavovalo 37 percent všetkých divákov. V roku 2004 to bolo 1,15 milióna. Prepad návštevnosti bol v multikinách však výrazne menší ako celkový priemer.

Podpora štátu zvyšuje návštevnosť

Predsedníčka Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín Mária Pichnarčíková hovorí, že návštevnosť v týchto mesiacoch začínajú ovplyvňovať aj tzv. kultúrne poukazy, ktoré zaviedol ešte minister kultúry František Tóth. Pôvodne nemali byť kiná do projektu zapojené, dnes sa však ukazuje, že ich deti a mládež veľmi radi využívajú práve v kine.

Pichnarčíková tvrdí, že kiná v Košiciach prijali už 10-tisíc poukazov a trend je viditeľný aj v menších kinách. Napríklad v Sabinove využilo túto možnosť až 1200 žiakov. "Otvorili sa dvere aj chudobnejším, predtým sa hocikedy stalo, že v hale zostali deti, ktoré nemali na vstupné."

Vyššia návštevnosť podporená poukazmi bude mať podľa nej pozitívny dosah aj na kvalitu kín. Vďaka vyšším tržbám si budú môcť zakúpiť moderné zariadenia či vynoviť schátrané interiéry. Niektoré slovenské kiná sú súčasťou siete európskych kín a dostávajú dotácie na nákup technológií, ale aj priamu podporu, aby premietali európske filmy.

Sála v každej obci je minulosťou

Počas posledných dvanástich rokov sa znížil počet kín v slovenských mestách asi na polovicu. Kým v roku 1993 sa premietalo v 456 kinách, vlani to bolo len 220 kín. Je to menej ako v povojnových rokoch, keď v roku 1945 fungovalo 237 kín, povedala predsedníčka Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín Mária Pichnarčíková.

Z dlhodobejšieho hľadiska je pokles počtu kín ešte väčší. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch fungovalo na Slovensku viac ako tisíc sál.

Aj napriek tomu sa počet sedadiel tak výrazne neznižuje. Oproti stavu spred štyroch rokov je asi o 12-tisíc miest na sedenie viac. Výrazný pokles prišiel dva roky po vzniku samostatného Slovenska, no počas ďalších rokov sa kapacita kinosál držala na zhruba rovnakej úrovni.

Najúspešnejšie kiná na Slovensku

Počet divákov 1. Palaca Cinemas Bratislava 570 322 2. Multikino Metropolis/Istropolis Cinema Center 411 284 3. SONYcineMAX Trnava 106 187 4. Capitol Košice 52 963 5. Úsmev Košice 47 229

Zdroj: Správa o stave audiovízie na Slovensku, MEDIA Desk Slovensko

Pokles návštevnosti v Európe

Poľsko -29,4 Slovensko -24,1 Česká republika -21,3 Rakúsko -18,9 Nemecko -18,8 Španielsko -12,5 Priemer EÚ -11,4 Francúzsko -10,1 Austrália -10,0 USA -9,0 Japonsko -6,0

Zdroj: ČTK