Divadelná premiéra

Nezvládnuté zvádzanie

12. máj 2006 o 10:00

Štátne divadlo v Košiciach. August Strindberg: Slečna Júlia. Réžia: Dušan Bajin. Dramaturgia: Michal Babiak. Scéna a kostýmy: Vladimír Čáp. Hrajú: Dana Košická, Katarína Horňáková a Stanislav Pitoňák. Premiéra: 12. mája

Krásavica z Leenane bola úspešná. Zhodli sa na tom aj kritici, keď ju nominovali v minuloročnej ankete Dosky. Košické divadlo chce v rámci vlastného repertoáru vytvoriť akési konkurenčné prostredie. Prekonať Krásavicu má Slečna Júlia v réžii Dušana Bajina. "Strindberg bol k ženám veľmi kritický. Chceli sme mať v inscenácii aj opačnú stranu, feministický pohľad. Do kontrastu so Strindbergovým videním témy staviame poctu Sylvie Plath," vysvetľuje režisér.

Slečna Júlia už svoju dilemu lásky na slovenských javiskách riešila. Uvádzalo ju Slovenské národné divadlo a tlieskali jej už aj v Košiciach. Júlia ponúka osobné svedectvo lásky na jednu noc. Muža zvedie, ale so svojím činom sa nedokáže vyrovnať a spácha samovraždu.

"Režijne sa to zvládnuť dá, herecky je to náročné. Mužská herecká postava je postavená na hľadaní špiny vo svojom vnútri. Herec to musí zo seba dostať von a prezentovať divákovi. To chce podľa mňa veľký citový výkon," odhaduje Dušan Bajin.

Atmosféra pred premiérou je v súbore napätá a plná zhonu. "Súbor teraz hosťoval v Bratislave, takže sme dva dni neskúšali. Sám sa teším a som zvedavý na prvých divákov," uzavrel Bajin. (zk)