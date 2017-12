Reinkarnovaná skupina O.B.D. pokrstila nový album 7 a pol

12. máj 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Moderátorka Lucia Hablovičová vo štvrtok 30-ročnou slivovicou pokrstila nový album reinkarnovanej skupiny Orchester Bronislava Dobrotu, viac známu pod skratkou O.B.D. Tvorcovia nezabudnuteľného hitu z roku 1995 Komáre v zložení Roman Galvánek (spev, gitara, tamburína), Broňo Dobrota (gitara), Tomáš Vojtek (bicie), Martin Kalinka (basová gitara) a Matúš Kľúčik (gitara, vokál) sa počas koncertu v bratislavskej reštaurácii Galileo nehodlali šetriť a v plnej kráse predviedli rockový zvuk svojej novinky 7 a pol.

"Je to viac menej klasická rocková muzika, možno obohatená o nejaké dychy a trošku šmrncnutá alternatívnou scénou," opísal nový počin bubeník Vojtek. Ako v rozhovore pre agentúru SITA priznal, do práce na novom albume sa púšťali s menšími obavami. "Nevedeli sme, ako nám to po takom dlhom čase pôjde, ale tie skladby sú podľa mňa fakt v pohode. Sú tam dokonca pesničky, ktoré malo O.B.D. vo svojom koncertnom repertoári ešte v roku 1995. Znovu sme ich oprášili a vlastne nanovo nahrali. Máme z toho radosť," pochvaľoval si Vojtek.

Fanúšikovia skupiny môžu v rádiách už počuť singel Prečo sa pýtaš? a čoskoro sa na televíznych obrazovkách k nemu objaví aj, podľa Vojteka, nekonvenčný videoklip. "Nakrúcali sme ho neformálne. Stále so sebou vláčime kameru a natáčame rôzne situácie. Je tam pár záberov zo živého hrania, zo skúšok, ale aj z nejakého motania sa po ulici. Nakoniec sa to zostrihalo na počítači a pridali nejaké efekty. Myslím si, že výsledok je veľmi dobrý," dodal Vojtek.