V utorok v PKO legendárny džezmen Laco Déczi

12. máj 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Jeden z najznámejších džezových trubkárov na svete Laco Déczi so svojím zoskupením Jazz Celula vystúpi v utorok o 19:00 v Spoločenskej sále bratislavského PKO. Slovenskému publiku sa predstaví s programom, v ktorom spája prvky jazzu, funky, fusion a latina. Décziho bude na bicích sprevádzať jeho syn Vajco Déczi, na klávesoch bude hrať Walter Fischbacher a na basgitare Noboru Kinukawa. Predskokanom bude bratislavská hudobná formácia Nextime zameraná najmä na modern jazz, funk a fusion. Koncert organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Vstupenky predávajú v Informačnom centre BKIS na Klobučníckej 2, v predajni Dr. Horák na Medenej 19 a v Artfore na Kozej 20 v Bratislave.

Rodák z Bernolákova L. Déczi žije už 22 rokov v USA, kde po emigrácii vďaka talentu a pozitívnemu prístupu veľmi rýchlo prekonal ťažké začiatky a získal si reputáciu. Zostavu Jazz Celuly tvoria špičkoví hudobníci, inšpiráciu hľadajú v rôznych hudobných žánroch od klasického jazzu, bebopu až po latinskoamerickú hudbu. Jazz Celula vznikla už v roku 1967 v Prahe, kam Laco Déczi odišiel zo Slovenska za lepšími možnosťami muzikantského uplatnenia. Už počas vojenčiny v Prahe pravidelne účinkoval na jam sessions v kaviarni na Štvanici, najskôr ako hosť Studia 5 a neskoršie Jazzového Studia. Potom príležitostne hrával v Jazzovom orchestri Československého rozhlasu v Prahe, v divadelnom sextete divadla Rokoko, získal angažmán v SHQ vibrafonistu Karla Velebného. Vďaka usilovnosti a prirodzenému talentu sa Lacovi Déczimu podarilo dostať medzi domácu interpretačnú špičku, čoho dôkazom boli aj ohodnotenia a ceny. Neskôr spolu so synom emigrovali a po polročnom pobyte v SRN od roku 1987 žijú v New Yorku. Trúbkár Laco Déczi a bubeník Vajco Déczi sa presadili ako sólisti v rôznych zoskupeniach v USA, ale takisto obnovili Jazz Celulu, do ktorej pozývajú hrať mladých hudobníkov.