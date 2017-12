Suzanne Vega po troch rokoch v Prahe

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Ženská jednotka americkej folkovej scény Suzanne Vega sa po troch rokoch od svojho posledného vystúpenia vo vypredanej sále Kongresového centra vráti do Prahy - tentoraz 19.

12. máj 2006 o 16:14 SITA

júla vystúpi v historickom prostredí Štátnej opery. Jej majstrovské muzikantské umenie si môžu fanúšikovia vychutnať za vstupné 880 až 1650 českých korún na sedenie, 250 na státie a 100 na státie s obmedzeným výhľadom. Suzanne Vega sa narodila v kalifornskom meste Santa Monica, svoj pôvod však omnoho radšej spája s New Yorkom, kam sa presťahovala jej rodina. Pôvodne študovala tanec, no v druhej polovici 70. rokov už v newyorských kluboch vystupovala ako speváčka a gitaristka. Rok 1985 znamenal pre Suzanne debutový album Suzanne Vega, ktorý sa stretol s nadšenými kritikami, a to najmä v Británii. V roku 1987 dobil hitparády hit Luka a úspešný album Solitude Standing. Začiatkom 90. rokov zase obletela svet skladba Tom´s Diner, ktorá sa na čele svetových hitparád držala rekordne dlho. Obidve platne produkovali Lenny Kaye a Steve Addabbo. Po dlhšej odmlke nabrala muzikantka a sympatizantka Amnesty International v roku 1996 druhý dych albumom Nine Objects Of Desire. Krátko na to nasýtila hladné publikum výberovkou Tried And True - The Best Of. Poslednou jej platňou je Songs Of Red & Grey z roku 2001.