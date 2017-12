CD

nové CD na trhu

15. máj 2006 o 8:30

Fireball Ministry: Their Rock Is Not Our Rock

Century Media/EMI 2005

Losangeleské kvarteto forsíruje aj na svojom treťom albume zemitý hard rock, v ktorého riffoch cítiť vplyv Black Sabbath i Motörhead. Práve nedostatok originálnosti je podľa kritikov príčinou, prečo sa americkí rockeri stále nezaradili medzi najväčšie esá súčasnej scény. Pritom robia, čo môžu.

Tretí album vznikal v štúdiu bývalého bubeníka Nirvany Dave Grohla pod dohľadom producenta Nicka Raskulinecza (spolupracoval s Velvet Revolver i Foo Fighters) a na zvuku to spoznáte okamžite. Škoda len, že špinavý rock'n'roll, aký do vás štvorica od úvodu pumpuje, po pár výborných pesničkách začína nudiť. Chýba tomu odvaha a nápad. Takto sa kapele podarila len výborná rocková kulisa. Poteší, ale pozornosť neudrží.

Dark Fortress: Seance

Century Media 2006

Aj Nemci vedia hrať blackmetal. Heavy a speed sú v krajine oveľa populárnejšie metalové žánre, ale sextet Dark Fortress na svojom štvrtom albume dokazuje, že dokáže držať krok s konkurenciou. Nie je to ľahký oriešok. Atmosférické skladby plné hororových prvkov a hmatateľného zúfalstva začnú svoje čaro odkrývať až po viacnásobnom stlačení tlačidla play. Nič pre jemnejšie povahy, ale kto má sklon k extrémnejšej podobe metalu, dočká sa zaslúženej odmeny.

Z navonok jednoliatej hudobnej masy a mrazivej temnoty začnú povstávať podmanivé melódie. Po dvanástich rokoch existencie už Dark Fortress našli recept, ako na dlhý čas zaujať pozornosť fanúšikov. Sú sami sebou. Aj preto si šestica mohla dovoliť vymeniť malý label Black Attack za veľkú nahrávaciu spoločnosť Century Media. Ako o nich napísal nemecký Rock Hard, sú pridobrí nato, aby sa dali prehliadnuť.

Amorphis: Eclipse

Nuclear Blast 2006

Amorphis prešiel za šestnásť rokov na scéne veľkým prerodom. Fínski nadšenci začínali s deathmetalom, dnes hrajú akýsi melancholický tvrdý rock. Stále dokážu pritvrdiť, no viac si potrpia na silné melódie plné epických pasáží. Eclipse (Zatmenie) je ich siedmym radovým albumom. Po deviatich rokoch na ňom nespieva Pasi Koskinen, ale úplný nováčik Tomi Joutsen. "Pasi nám zlenivel. Strácal motiváciu, a tak musel v kapele skončiť," vysvetlil pre magazín Spark dôvody odchodu klávesista Santeri Kallio.

Témou siedmeho albumu je opäť príbeh z fínskeho národného eposu Kalevala. Tentoraz je hrdinom Kullervo. Obyčajný a nešťastný chlapík, ktorého jediným priateľom je pes, omylom zvedie vlastnú sestru a nakoniec spácha samovraždu.

(rh)