Mission: Impossible III aj druhý víkend na čele sledovanosti

15. máj 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 15. mája (SITA/AP) - Hollywoodskej akčnej novinke - filmu Poseidon sa počas prvého víkendu nepodarilo z čela najnavštevovanejších amerických filmov zosadiť tretie pokračovanie filmu Mission: Impossible s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe. Cruisov nový film totiž počas druhého víkendu od uvedenia do kín zarobil v prepočte 710 miliónov korún. To predstavuje 49-percentný pokles oproti prvému víkendu. Medzinárodne získal akčný film Mission: Impossible III ďalšiu miliardu korún, čím sa jeho celkový zisk zvýšil na 6,2 miliardy korún. "To nie je zlý začiatok," povedal prezident spoločnosti Paramount Rob Moore. Film Poseidon, ktorého výrobné náklady predstavovali 4,35 miliardy korún, zarobil počas svojho debutového víkendu v prepočte 588 miliónov korún, čím sa dostal na druhú priečku. "Máme tu dva filmy prístupné od 13 rokov a oba zarobili viac ako 580 miliónov korún. Myslím, že to bol vcelku silný víkend," povedal Paul Dergarabedian zo spoločnosti Exhibitor Relations, monitorujúcej sledovanosť. Celkový zisk z filmov však o viac než 13 percent zaostáva za rovnakým obdobím v roku 2005. Je to po siedmich týždňoch po prvý raz, čo tohoročné zisky klesli pod úroveň minuloročných. "Prvých 12 filmov zarobilo o 13,5 percenta menej ako filmy v rovnakom období pred rokom. Hollywood sa však posledných sedem týždňov prekonával. Toto bol solídny, no nie výnimočný víkend. Stále sa čaká, čo predvedú filmy Da Vinciho kód a Over The Hedge," dodal Dergarabedian. Na treťom mieste skončila komédia Robina Williamsa RV so ziskom 275 miliónov korún, novinka herečky Lindsay Lohan Just My Luck debutovala so 159 miliónmi korún na štvrtom mieste. Piatym najúspešnejším filmom severnej Ameriky za uplynulý víkend je An American Haunting so ziskom 107 miliónov korún.