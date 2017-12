Fotografická súťaž o Dunaji a jeho prítokoch

15. máj 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Pre stredoškolákov vo veku od 15 do 18 rokov a vysokoškolákov vo veku od 19 do 25 rokov je určená fotografická súťaž na tému Prírodný svet Dunaja a jeho prítoky. Záujemcovia by mali zaslať do 10. júna tri farebné alebo čierne fotografie na adresu ministerstva životného prostredia: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Vyhlásenie výsledkov a výstava víťazných prác bude 29. júna v rámci Dňa Dunaja. Víťazi získajú ceny od spoluorganizátora súťaže, spoločnosti Coca-Cola Slovakia. Hlavnou cenou je digitálny fotoaparát.

Prihlásené tri autorské farebné alebo čiernobiele fotografie musia byť vyhotovené na fotocitlivom materiáli alebo vytlačené na fotografickom papieri. Na fotografiách musia byť dôsledne vyplnené všetky údaje o autorovi - meno, vek, názov snímky, typ fotoaparátu, adresa, e-mail, tel. číslo. Zaslané práce musia spĺňať požadované technické podmienky, ich autorstvo musí byť vysporiadané. Práce zaslané po termíne uzávierky alebo práce, ktoré nie sú v súlade so základným princípom morálky a pravidlami etiky, nebudú zaradené do súťaže. Práce sa autorom nevracajú.

Povodie rieky Dunaj spája 13 krajín a viac ako 81 miliónov ľudí. Dunaj je symbol integrácie Európy a spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu, vedy, techniky, kultúry a športu. Pri príležitosti podpísania dohovoru o spolupráci podunajských krajín sa koná už desiaty ročník Dňa Dunaja. Tento deň bude bohatý na množstvo podujatí a aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

Agentúru SITA informovala Kamila Rehorovská z AMI Communications Slovakia.