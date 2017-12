Som sám a pripravený na večierky

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Gitarista americkej rockovej skupiny Bon Jovi Ritchie Sambora poprel správy o tom, že by chodil s herečkou Denise Richards a dôrazne vyhlásil, že je úplne sám. A to i napriek tomu, že sa v apríli v amerických bulvárnych denníkoch objavili fotografie, ako sa Sambora a bývalá najlepšia priateľka jeho niekdajšej manželky Heather Locklear vášnivo objímajú a bozkávajú. Stalo sa to iba pár mesiacov potom, čo hudobník a herečka podali žiadosť o rozvod pre neprekonateľné rozdiely. Z nemeckého Düsseldorfu, kde je v súčasnosti skupina Bon Jovi na turné, však akékoľvek romániky Sambora odmietol. "Povedzte všetkým mojim fanúšičkám, že som sám a pripravený na každý večierok," povedal hudobník.