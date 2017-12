Björk vydá diskografiu v darčekovom balení

15. máj 2006 o 15:05 SITA

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Islandská speváčka Björk pripravila pre svojich fanúšikov hudobný darček v podobe špeciálneho setu siedmich albumov s názvom (_surrounded). V kovovej škatuľke fanúšikovia nájdu päť sólových štúdiových albumov Björk (Debut - 1993, Post - 1995, Homogenic - 1997, Vespertine - 2001 a Medúlla - 2004) a dva soundtracky (Selmasongs: Music From the Motion Picture Soundtrack Dancer in the Dark - 2000 a Drawing Restraint 9 - 2005). Všetko v DualDiscovom vydaní. Informuje o tom speváčkina oficiálna webová stránka www.bjork.com. CD strana každého DualDiscu bude obsahovať originálne albumy. DVD strany ponúknu ich remastrované nahrávky a videoklipy. Drawing Restraint 9 navyše prinesie bonusovú skladbu Petrolatum. Kolekcia by sa mala na hudobnom trhu objaviť v lete.