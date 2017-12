Distribútori čakajú, či úrady zakážu Mission: Impossible III

15. máj 2006

BRATISLAVA 15. mája (SITA/AP) - Medzinárodný distribútor najnovšieho filmu Toma Cruisa Mission: Impossible III dnes poprel špekulácie o tom, že by sa mal film v Číne zakázať, pretože predstavuje mesto Šanghaj v negatívnom svetle. Čínsky cenzorský úrad si hollywoodsku novinku v piatok pozrel a podľa spoločnosti United International Pictures by sa mal o uvedení filmu do kín rozhodnúť tento týždeň. "Správy o tom, že by bol film zakázaný, sú nepravdivé," povedal jeden z čínskych manažérov firmy. "Nemáme konečný verdikt, kým sa filmový úrad oficiálne nevyjadrí. V tomto bode nikto nevie s určitosťou povedať, či sa film bude alebo nebude premietať," dodal. Vlna rozporuplných informácií sa zdvihla potom, čo sa v čínskych médiách objavila správa, že Mission: Impossible III sa do čínskej distribúcie nedostane, pretože v snímke sa Šanghaj objavil ako mesto, kde na bambusových tyčiach visia kusy potrhaných šiat a kde polícia pracuje mimoriadne pomaly. Okrem toho sa vo filme objaví i malá rybárska dedinka neďaleko Šanghaja. I napriek postupnej ekonomickej reforme sú čínske úrady ostražité na obsah médií v obave o nepriaznivé vykreslenie čínskej vlády. Preto sa v najľudnatejšej krajine svata do distribúcie dostane iba 20 zahraničných filmov.

Podstatná časť filmu Mission: Impossible III sa odohráva práve v Šanghaji. Film ukazuje tak bohaté obchodné centrum, ako i chudobné štvrte. Režisér J. J. Abrams si toto mesto vybral zámerne, pretože sa tu na veľmi malej ploche stretáva tradičná kultúra s moderným svetom. "Šanghaj je veľmi futuristické mesto. Je to mesto, ktoré odhaľuje skutočnú cenu expanzie - staré budovy tu strhli, aby mohli vyrásť nové úradné budovy. Úžasné na tom bolo sledovať, ako funguje tisícročná tradícia vedľa supermoderných budov," povedal Abrams.

Čínsky filmový trh sa ešte stále vyvíja. Zisky z predaja za rok 2005 tu v prepočte predstavovali 7,25 miliardy korún, čo je zisk, ktorý dokáže vytvoriť aj jediný hollywoodsky hit. Film Mission: Impossible III doteraz na celom svete zarobil v prepočte 6,2 miliardy korún.