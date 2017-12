Peter Lipa Band má bohatý program koncertov

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Prvý muž slovenského džezu Peter Lipa sa môže pochváliť skutočne nabitým koncertným programom. Spolu so svojou skupinou Peter Lipa Band brázdia slovenské i české pódiá. V ...

15. máj 2006 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Prvý muž slovenského džezu Peter Lipa sa môže pochváliť skutočne nabitým koncertným programom. Spolu so svojou skupinou Peter Lipa Band brázdia slovenské i české pódiá. V stredu 17. mája ich čaká mestské kultúrne stredisko v Lučenci a vo štvrtok vystúpia v levickom S klube. Piatok si rezervovali pre ostravský festival Miš Maš a v nedeľu 21. mája vystúpia v pražskej Lucerne. Koncert Lipu so skupinou v zložení: Juraj Tatár (klavír), Martin Gašpar (basgitara), Marcel Buntaj (bicie) a Michal Žáček (saxofón), bude súčasťou programu tohtoročnej Pražskej jari. Po dvoch koncertoch s elitným zoskupením muzikantov Višegrad Blues Band sa Lipa s kapelou znovu predstaví 1. júna na žilinskom námestí, 6. júna na námestí v Prešove, 7. júna v košickom GES klube, 9. júna v spoločenskom dome v českých Neratoviciach a 11. júna budú hosťami festivalu v Považskej Bystrici. Koncert v Benátkach nad Jizerou si naplánovali na 17. júna, na druhý deň vystúpia na Junifeste v bratislavskej Inchebe, 21. júna sa predstavia na pražskom Vyšehrade, 22. júna v Zlíne a 23. júna sa zúčastnia na otvorení divadelného festivalu v Martine. Popradskí fanúšikovia sa môžu tešiť na 24. júna. Koncert a besedu Peter Lipa Band pripravili na 25. júna pre svojich fanúšikov v Žiari nad Hronom. Poslednú júnovú noc by mali hudobníci stráviť na Jazzovej lodi v Bratislave. O ďalších termínoch koncertov informuje webová stránka www.peterlipa.com.