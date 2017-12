Morgan Freeman sa stal čestným doktorom umenia a literatúry

BRATISLAVA 15. mája (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Morgan Freeman prijal čestný doktorát univerzity Delta State iba jednoduchým "ďakujem". Univerzita držiteľovi prestížneho Oscara udelila titul doktor ...

15. máj 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 15. mája (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Morgan Freeman prijal čestný doktorát univerzity Delta State iba jednoduchým "ďakujem". Univerzita držiteľovi prestížneho Oscara udelila titul doktor umenia a literatúry v nedeľu pred davom fanúšikov vo Walter Sillers Coliseum v meste Cleveland. "Oddanosť pána Freemana našej univerzite je stála a pevná. Nikdy nezabudol na svoje korene a to na ňom veľmi oceňujeme," povedal rektor univerzity John M. Hilpert. "Mal som pripravené dve strany poznámok, ale aby som to skrátil, chcem iba vyjadriť svoju obrovskú vďaku a preto vám všetkým ďakujem," uviedol Freeman. Neskôr na recepcii si Freeman zaspomínal na svoju učiteľku Leolu Gregory Williams z rodného mesta Greenwood. "Bola to čarodejnica, naozajstná bosorka," povedal a dodal, že práve táto osoba ho inšpirovala k tomu, aby so svojím životom niečo urobil. Williams sa neskôr sama stala prvou černošskou učiteľkou angličtiny na univerzite Delta State. Univerzita na jej počesť pomenovala cenu, ktorú každoročne udeľuje jednému študentovi za najlepšiu ročníkovú