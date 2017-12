Na open air festivale v Revišti aj Ír Jape

REVIŠTE - Šnúru slovenských hudobných festivalov pod holým nebom odštartuje v prvý júnový víkend desiate Slovenské alternatívne leto. Na ostrove pod hradom Revište v okrese Žarnovica sa predstaví približne 20 skupín z domova i zo zahraničia, ktoré mapujú

najmä klubovú scénu.

Podľa organizátora festivalu Mariána Pavúka najväčšou hviezdou by mal byť gitarista a "výrobca zvukov" z Írska Jape. "Tento hudobník svojho času vystúpil aj na jednom z najväčších britských festivalov v Glastonbury," povedal Pavúk. Najväčším ťahákom zo Slovenska bude Oskar Rózsa s projektom The Hermit and The Ferryman.

Festival pôvodne inšpiroval český "Woodstock", ktorý sa od roku 1987 koná v Trutnove, a bol vôbec prvou hudobnou akciou pod holým nebom v novodobej histórii Slovenska. Skôr ako zakotvil v Revišti, vystriedal prostredie zrúcaniny hradu Bzovík, územie biatlonového areálu v Osrblí či lúky nad mestom Brezno. (tasr)