Robbiemu Williamsovi zlomila srdce jeho detská láska

16. máj 2006 o 8:40 SITA

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Popový velikán Robbie Williams si musí liečiť zlomené srdce potom, ako si jeho niekdajšia vyvolená zobrala iného muža. Britský spevák priznal svoje stále pretrvávajúce city k detskej láske Rachael Gilson vo svojej autobiografii Feel. Minulý rok, v čase keď ešte so svojim súčasným manželom Martinom Liveseyom iba chodila jej údajne zaplatil letenku z Veľkej Británie do Los Angeles, kde ju chcel presvedčiť, aby sa k nemu vrátila. Po piatich dňoch sa však vrátila domov. Chodiť s Williamsom nechcela pre jeho slávu. Gilson, ktorá sa nedávno vrátila z medových týždňov trvá však na tom, že so spevákom si vzťahy urovnali.

"Vydala som sa a som veľmi šťastná. Rob to vie a raduje sa aj za mňa," citovala internetová stránka ContactMusic Gilson.