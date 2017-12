Na 14. ročníku Art Filmu viac ako 150 filmov

BRATISLAVA 16. mája (SITA) - Prípravy nastávajúceho 14. ročníka filmového festivalu Art Film, ktorým ožijú Trenčianske Teplice od 23. júna do 1. júla, vrcholia. Posledný júnový víkend ponúkne priaznivcom ...

BRATISLAVA 16. mája (SITA) - Prípravy nastávajúceho 14. ročníka filmového festivalu Art Film, ktorým ožijú Trenčianske Teplice od 23. júna do 1. júla, vrcholia. Posledný júnový víkend ponúkne priaznivcom filmárskeho umenia viac ako 150 krátkych i dlhometrážnych, dokumentárnych aj hraných snímok v troch súťažných a informatívnych prehliadkach. "Divákovi chceme ukázať, že filmy nie sú len tie, ktoré sa premietajú v kinách a reprízujú v televízii, ale že kinematografia predstavuje obrovský poklad. Pripomenúť si film sa totiž dá aj v televízii, ale zažiť ho môžem len v kine," povedal pre agentúru SITA umelecký riaditeľ festivalu Peter Hledík.

Hlavná súťaž celovečerných hraných filmov má názov Modrý anjel / Blue Angel. Tohto roku v nej bude medzinárodná porota hodnotiť 10 titulov. Súťažná sekcia krátkych, dokumentárnych, animovaných a experimentálnych filmov Artefakty/Artefacts prinesie 30 titulov, súťažná sekcia študentských filmov Na ceste/On The Road 21 filmov. Do trojice festivalových súťaží sa tohto roka prihlásilo celkom 785 snímok.

Nesúťažné informatívne sekcie ponúkajú Kultové filmy 20. storočia, najvýznamnejšie diela roku 1956 Pred 50 rokmi a výber z obľúbenej dlhoročnej prehliadky To najlepšie z projektu 100. V sekcii Lesné jahody si môžu diváci vychutnať prehliadku švédskych filmov, škandinávsku tvorbu priblížia i Fínske biele noci. K novinkám 14. ročníka Art Filmu sa tiež pridá to najlepšie z indonézskej kinematografie v sekcii Indonézsky film. Najnovšie snímky z domova predstaví Slovenská sezóna, novinky zo susedných krajín zase Najbližšie od hraníc. V Trenčianskych Tepliciach nebude chýbať ani Artfilm Fest - distribučné predpremiéry a filmy ocenené na medzinárodných fórach. Špeciálnymi sekciami sú Pocta Vladimírovi Müllerovi, Zlatá kamera - snímky tohtoročných laureátov Andrzeja Wajdu a Dušana Hanáka a Hercova misia, teda doposiaľ nezverejnené diela tohtoročných laureátov ocenenia Actor´s Mission Award. Podľa umeleckého riaditeľa Hledíka bude najväčším lákadlom Art Film informatívna sekcia Kultové filmy 20. storočia. Dvanástku najlepších snímok z tohto obdobia reprezentujú filmy ako Frigo na mašine, Casablanca, Psycho, Hnus, Bonie and Clyde, Niekto to rád horúce, Spievanie v daždi či Čeľuste. Zámerom prehliadky, o ktorej vraj Hledík sníval celých 12 rokov, je objasniť divákovi, čo pojmom kultový film označuje profesionálna terminológia.

Jedným z hlavných cieľov pripravovaného Art Filmu je osloviť najmä mladých. "V Trenčianskych Tepliciach sme už zažili mladých divákov a po niekoľkých rokoch sme si uvedomili, že pre nich nezlepšujeme podmienky. Zmeny majú dosiahnuť, aby k nám prišli tí najlepší diváci, takzvaní batôžkari," tvrdí Hledík, ktorý okrem kvalitnej vzorky svetovej kinematografie sľubuje i výstavy fotografií, koncerty, happeningy, autogramiády, festivalový jarmok a festivalovú kaviareň. Členovia slovenských a českých filmových klubov, rovnako i poslucháči slovenských a českých stredných a vysokých škôl umeleckých smerov a držitelia kariet EURO<26 budú mať vstup na festival zdarma. Zároveň sa majú možnosť ubytovať v stanovom mestečku alebo miestnej telocvični za symbolickú sumu. Práve v záujme študentov sa neposunul termín o týždeň skôr napriek tomu, že posledný deň Art Film prekryje otvorenie Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch. Výber najlepších filmov im chcú organizátori ponúknuť až po maturitných a semestrálnych skúškach.

Festivalové premietania sa, tak ako v minulých rokoch, budú konať v Trenčianskych Tepliciach v kinách Prameň a Kúpeľná dvorana a v divácky mimoriadne obľúbenom open air kočovného kina Bažant Kinematograf. Diváci v Trenčíne môžu využiť tri zo štyroch sál s najmodernejšou projekčnou i zvukovou technikou multikina MAX a rovnako ako v epicentre festivalu, aj Trenčín ponúkne premietania open air kina Bažant Kinematograf.