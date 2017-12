Hex: Aj rološi sú stále chlapčiská

"Máme veľkú chuť hrať. Ďuďo má nový aparát, ja novú basu, Fefe gitaru a Tybyke novú kameru, ha, ha...." smeje sa Yxo s Ďuďom v bratislavskom podniku v rozhovore so SME, ...

17. máj 2006 o 11:00 PETER BÁLIK

Hex - po sedemnástich rokoch stále v pôvodnej zostave. Zľava Fefe, Tybyke, Yxo a Ďuďo. FOTO - BOBO BOŠKA



"Máme veľkú chuť hrať. Ďuďo má nový aparát, ja novú basu, Fefe gitaru a Tybyke novú kameru, ha, ha...." smeje sa Yxo s Ďuďom v bratislavskom podniku v rozhovore so SME, ktorý sa týka ich najnovšieho albumu s názvom Nikdy nebolo lepšie.

Neberte názov ich novinky doslovne, aj keď populárna kapela v súčasnosti prežíva pozitívne obdobie. "Je to o stave, ktorý si prežil asi každý. Keď si čerstvo zamilovaný. Ráno človek vstane a všetko ti vychádza a vieš, že sa ti nič nemôže stať," spresňuje názov siedmeho albumu Hexu spevák a gitarista Ďuďo.

Súčasnú pohodu si však skupina musela trochu vytrpieť. Na novom albume hexáci začali pracovať už vlani v marci, ale v lete nahraté pesničky radšej vymazali a skúsili to odznova. Prežila iba jediná - pohodový singlový "country" hit Život. "Nevedeli sme sa nájsť, nešlo nám to. Pýtali sme sa, čo vlastne chceme hrať po tých rokoch, aby sme sa neopakovali," spomína Yxo.

Zlom nastal až zapojením Tomáša Slobodu, speváka a gitaristu spriatelených Le Payaco, ktorý prijal úlohu producenta. "Bol niečo ako vietor, ktorý privial svieži vzduch. Ukázal nám, že nemusíme chodiť do profesionálneho štúdia, ale môžeme nahrať pesničku v skúšobni, kde sme si vybudovali nahrávacie štúdio," vysvetľuje Ďuďo.

"Je to ako doma v obývačke, žiaden stres," dodáva Yxo o priestore na petržalských Lúkach, kde vznikla hlavná časť albumu. Domáce štúdio sa natoľko osvedčilo, že skupina sa ho rozhodla prenajať mladej kapele Vetroplach, ktorá tam chce tiež nahrávať.

Z hudobnej stránky je Nikdy nebolo lepšie asi najpestrejšou nahrávkou Hexu. Nájdete tu "swingovky" (Všetko príde, Cyklón), svižné skladby so súčasným gitarovým zvukom (Hviezda, Lolita) svedčiace o tom, že skupina sleduje aktuálne trendy. Je to predovšetkým pesničkársky album - dnes je jasné, že skupina sa postupom času odklonila od gitarového nezávislého rocku smerom ku klasickému pesničkárstvu.

"Hex bol vždy o príjemných pesničkách s veselými textami. Ja som si v posledných rokoch obľúbil Johnnyho Casha. Je to väčší punk ako súčasné postpunkové kapely," hovorí Yxo a jeho kolega Ďuďo dodáva: "Keď sme začínali, tak sme počúvali hlavne nezávislú scénu. Ani nám nenapadlo počúvať dedkov ako Rolling Stones. Dnes si ich rád kúpim a teším sa z nich. Možno to vyzerá, že sme ustúpili z našich nezávislých pozícií, ale v skutočnosti sme si iba rozšírili pole."

Hex ako jedna z prvých skupín u nás hrala nezávislý gitarový rock na spôsob The Cure. Debutovala nahrávkou Ježiš Kristus nosí krátke gate (1992). Na ďalších dvoch albumoch sa prihlásila k tradíciám slovenského bigbítu (Varga, Ursiny a Barina). Zlom spôsobil album Ultrapop (1997). Vďaka hitovkám ako Vetroň či Maťo a Linda sa z Hexu stala masovo populárna kapela, jej členovia sa začali živiť iba hudbou. Naň plynulo nadviazali albumom Supermarket (1999). Po nasledujúcom Víkende (2002) sa však trochu vytratili z pozornosti.

Nikdy nebolo lepšie je podľa Yxa nový začiatok v dejinách Hexu. Kapela funguje už sedemnásty rok, no ešte stále pôsobí ako partia puberťákov, ktorá úplne nevyrástla z krátkych nohavíc. Svedčí o tom aj pesnička Bratislavskí chalani, v ktorej sa pri mikrofóne vystriedajú speváci spriatelených kapiel - Koňyk, Ďuďo, Lasky, Sloboda a Slimák.

"Stále nás oslovujú štýlom chlapci sem, chlapci tam. Fefeho to už aj trochu štve, radšej by bol rád, keby mu hovorili inžinier, ha, ha...," bránia sa obaja. "Je to asi tým, že pôsobíme mladícky. Hudobnícke povolanie nám akosi zabraňuje zostarnúť. Aj takí rološi sú stále chlapčiská, čo lezú na palmy. Možno to pôsobí aj trochu infantilne, ale netreba to brať vážne, je tam nadhľad."