MFF v Cannes otvára dnes Da Vinciho kód, ale novinárov v utorok nenadchol

17. máj 2006 o 6:22 TASR

Cannes/Atény 17. mája (TASR) - Ak by počet predaných výtlačkov knihy predpovedal úspech filmu, potom by bol "Da Vinciho kód" s Tomom Hanksom a Audrey Tautouovou istotne trhák. Za necelé dva mesiace sa trileru Dana Browna predali v paperbackovej verzii vyše tri milióny výtlačkov a od začiatku predaja knihy v marci 2003 jej predali vo svete na 60 miliónov kusov. Podľa vydavateľa, Vintage-Anchor Books, by knihy zakryli celé Chicago alebo vyvážili 90 lietadiel typu Boeing 747. A koniec je v nedohľadne. Predaj knihy týždeň za týždňom stále rastie.

Kontroverzná snímka "Da Vinciho kód" dnes otvára Medzinárodný filmový festival vo francúzskom Cannes. Zástupcovia médií si pozreli v utorok predpremiéru a stručne povedané filmovú adaptáciu Brownovej knihy strhali. Film, ktorého výrobné náklady dosiahli 125 miliónov dolárov a vďaka protestom veriacich na čele s Vatikánom mal obrovskú publicitu, vyvolal u novinárov v nevhodných okamihoch dokonca aj hlasný smiech.

"Nič nefunguje. Nie je to napínavé. Nie je to romantické. A celkom určite to nie je zábavné," zhrnul svoj dojem Stephen Schaefer z novín Boston Herald. "Uvedomujete si, ako silno sa všetci snažia, aby dali zmysel niečomu, čo je v zásade nenafilmovateľné," vyhlásil.

Film už pred premiérou vyvolal rozsiahle protesty kresťanských skupín aj v takých vzdialených krajinách akou je Kórea, Thajsko či India. V utorok demonštrovalo proti filmu v centre Atén asi 200 veriacich s krucifixami a gréckymi zástavami. Protestujúci, medzi ktorými boli aj pravoslávni mnísi a rádové sestry, sa zhromaždili na hlavnom Námestí Syntagma a potom pokojne demonštrujúc pochodovali k budove parlamentu. Na plagátoch vyzývali "Sloboda je vaším právom, nešliapajte na našu" či "Prestaňte urážať meno Krista".

Nespokojnosť s filmom vyvolalo na počudovanie aj to, že vrahom mnícha je v snímke opäť albín. Ozvali sa členovia americkej Národnej organizácie pre albinizmus a hypopigmentáciu. Vedúci organizácie albín Michael McGowan vyčíslil, že "Da Vinciho kód" bude 68. filmom od roku 1960, v ktorom albín predstavuje zlosyna.