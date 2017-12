Jennifer Lopez dala svoje oblečenie na dražbu

17. máj 2006 o 13:03 SITA

BRATISLAVA 17. mája (SITA/AP) - Fanúšikovia latino speváčky Jennifer Lopez budú mať šancu vyskúšať si oblečenie svojej obľúbenej hviezdy, ak sa im podarí ponúknuť na internetovej charitatívnej dražbe najvyššiu sumu. Jennifer na aukciu poskytla sedem kusov oblečenia, medzi iným aj hnedé pončo, modré saténové šaty a džínsy s jej podpisom. Aukciu zrealizuje stránka Overstock.com Auctions od 16. do 23. mája. Výťažok poputuje do detskej nemocnice v Los Angeles. Tento rok je to už druhá internetová aukcia oblečenia, ktorou Lopez podporuje nemocnicu.