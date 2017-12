Sheryl Crow je späť na javisku

17. máj 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 17. mája (SITA/AP) - Speváčka Sheryl Crow v utorok vystúpila na verejnosti prvý krát odvtedy, čo jej zistili rakovinu prsníka. Štyridsaťštyriročná speváčka sa vo februári podrobila operácii a následnej rádioterapii. Crow bola pozvaná, aby zaspievala tri skladby na prezentácii novej televíznej siete My Network TV, ktorá začne prevádzku v septembri a použije jej pieseň A Change Would Do You Good ako titulnú skladbu v jednom zo svojich seriálov. Sheryl hrala na gitare a usmievala sa, no ako sa zdá, zabudla slová niektorých skladieb. Počas spievania Soak Up the Sun na okamih zastala, a keď si spomenula na slová, opäť pokračovala. "Postupne si spomínam na slová. Ešte včera večer som ich vedela. Myslím, že rádioterapia pôsobila aj na môj mozog," povedala Sheryl. Nakoniec zaspievala All I Wanna Do a zdalo sa, že si to naozaj užívala. "Už strašne dlho som nevystupovala. Som veľmi šťastná, že tu môžem byť," povedala Crow na záver.