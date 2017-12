Kritici Da Vinciho Kód vypískali

BRATISLAVA 17. mája (SITA) - Najočakávanejší film tohto roka Da Vinciho Kód sa na filmovom festivale v Cannes dočkal nepríjemného prekvapenia. Publikum zložené z filmových kritikov snímku v novinárskej ...

17. máj 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 17. mája (SITA) - Najočakávanejší film tohto roka Da Vinciho Kód sa na filmovom festivale v Cannes dočkal nepríjemného prekvapenia. Publikum zložené z filmových kritikov snímku v novinárskej predpremiére vypískalo. Počas premietania sa dokonca v kľúčových momentoch ozývali výbuchy smiechu. Dvetisíc pozvaných hostí ocenilo film Rona Howarda piskotom namiesto potlesku. "Veľmi sa mi to nepáčilo. Myslím, že to bolo takmer také zlé ako kniha. Tom Hanks bol hotová zombie, vďaka bohu za Iana McKellena. Bolo to prehnané - príliš veľa muziky a príliš grandiózne," povedal po premietaní americký filmový kritik Peter Brunette z denníka Boston Globe.

Bestseller Dana Browna, podľa ktorého film vznikol, má už na svojom konte 50 miliónov predaných výtlačkov na celom svete a preložili ho do 44 jazykov. Kontroverzná publikácia pritiahla turistov na rôzne miesta, v ktorých sa príbeh odohráva, vyvolala pobúrené reakcie cirkví a dokonca žalobu zo strany spisovateľov, ktorí tvrdili, že im Brown ukradol motív. Toto všetko malo filmárom zabezpečiť záujem miliónov návštevníkov kín.

Najväčšiu kontroverziu kniha vyvolala svojou základnou myšlienkou - že Ježiš mal dieťa s Máriou Magdalénou, pričom ich potomkovia majú žiť aj v súčasnosti. V momente, keď Hanks ako Robert Langdon vo filme odhalí skutočnosť, kto má údajne byť žijúcim Ježišovým potomkom, publikum v Cannes nemohlo udržať smiech. "V tom najdôležitejšom okamihu sa novinári začali smiať. Nie nahlas, ale chichotali sa a myslím, že to hovorí za všetko," komentoval reakcie divákov Gerson Da Cunha z Times of India. Iní kritici mali pocit, že 2,5-hodinový film bol pre ľudí, ktorí nečítali knihu, nepochopiteľný. "Ľudia boli zmätení. Netlieskali, boli ticho," prezradila Margherita Ferrandino z talianskej televízie Rai 3. Niektorí novinári nazvali film dramatickým dokumentom. Howard podľa nich použil na vyrozprávanie príbehu až príliš veľa historických súvislostí. Podľa spravodajskej stránky www.news24.com neboli príliš oslňujúce ani výkony hlavných hereckých predstaviteľov Toma Hanksa a Audrey Tautou. Odborník na Svätý Grál Sir Leigh Teabing v podaní britského herca Sira Iana McKellana sa ale naopak dočkal pozitívneho prijatia.

Oficiálna premiéra snímky na filmovom festivale v Cannes je naplánovaná na dnes. Slovenskí diváci sa môžu na film tešiť vo štvrtok.