Noel Gallager prehral súťaž v pití

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - S postupujúcim vekom je stále ťažšie zostať na party celú noc a zabávať sa. Gitarista skupiny Oasis Noel Gallager sa o to však aj napriek svojim 38 rokom neustále pokúša. ...

18. máj 2006 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - S postupujúcim vekom je stále ťažšie zostať na party celú noc a zabávať sa. Gitarista skupiny Oasis Noel Gallager sa o to však aj napriek svojim 38 rokom neustále pokúša. Nechal sa nahovoriť na súťaž v pití s mladou skupinou Arctic Monkeys, ktorí majú všetci okolo 19 rokov. Noel prehral, ale nehanbil sa to priznať. "Poprosil som moju priateľku Saru MacDonald, aby ma odviezla domov. Ale ak sa mám priznať, na tú cestu sa nepamätám," povedal Noel v rozhovore pre bulvárny plátok the Sun.