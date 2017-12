Jennifer Lopez by chcela mať vlastný seriál

18. máj 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - speváčka a herečka Jennifer Lopez má očividne veľa talentov, ktoré môže použiť v zamestnaní. Tridsaťšesťročná Jennifer je známa v prvom rade ako speváčka a herečka. Vyskúšala si však už aj modeling a módne návrhárstvo. Teraz však J.Lo v sebe objavila aj komediantský talent. Informoval o tom denník The Sun. Po hosťovaní v seriáli Will & Grace sa jej producent opýtal, či by nemala záujem o vlastný seriál. Speváčke sa tento nápad zjavne páči. "Páči sa mi predstava, že rozosmejem celý svet," povedala.