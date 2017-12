Ďalšou hviezdou FajnFestu budú Zdob si Zdub

18. máj 2006 o 11:10 SITA

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - Do programu hudobného festivalu FajnFest pribudla úspešná kapela z Moldavska Zdob si Zdub, ktorú už na Slovensku mnohí dobre poznajú. Hudobní kritici ich označujú za kombináciu Linkin Park a orchestra Bobana Markoviča. Za vyše desať rokov pôsobenia na hudobnej scéne predali už niekoľko miliónov nosičov.

Na prvom ročníku FajnFestu, ktorý odštartuje 16. júna v bratislavskom R1 Centre pri bare Coyote Ugly a potrvá až do 24. júna, sa ukážu aj viaceré známe tváre zo SuperStar. Svoj spevácky talent predvedie Objav roka Zdenka Predná a pódium bude patriť aj Petrovi Kotuľovi. O svojich speváckych schopnostiach prídu presvedčiť aj účastníci druhej série ako Jakub Petraník, Barbora Balúchová a Ivan Štroffek.

Na festivale vystúpi aj hudobná legenda Jimmy Sommerville. Okrem neho účasť potvrdili aj hviezdy ako Darude, Phats and Small, Dario G a Delegation. Headlinermi festivalu bude britské trio Dario G, ktoré sa preslávilo neoficiálnou hymnou Majstrovstiev sveta vo futbale v Paríži. Po prvý raz príde na Slovensko aj fínska formácia Darude. Festival spestria aj známi britskí producenti a dídžeji Phats and Small. Veľkú Britániu bude na festivale reprezentovať aj skupina Delegation. Na festivale bude vyše 30 spevákov a kapiel. Spomedzi slovenských hudobníkov prisľúbila účasť Zuzana Smatanová, skupiny Gladiátor, Peha a Desmod. Na FajnFest sa môžu tešiť fanúšikovia Dary Rolins. O zábavu sa budú starať aj skupiny Kmeťoband, Bukasový masív alebo české zoskupenie Jumping Drums. Festivalový program sa začína každý deň o 16:00 a bude pokračovať diskotékou až do skorého rána.

Agentúru SITA o tom informoval PR manažér festivalu Roman Samotný.