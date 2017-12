Diváci prijali Da Vinciho kód s nadšením

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - Kritici ho síce vypískali, ale film Da Vinciho Kód a jeho tvorcovia mali dôvod na oslavu po tom, čo zožal úspech po svetovej premiére na úvod filmového festivalu v Cannes.

18. máj 2006 o 13:32 SITA

Štúdio Sony Pictures, ktoré je zodpovedné za realizáciu filmu usporiadalo súkromnú párty pre 1500 VIP hostí, ktorá sa konala hneď po úspešnom premietaní filmu, ktorý stál v prepočte 3,6 miliardy slovenských korún. "Veľmi sa mi to páčilo. Film presne vystihol atmosféru knihy," povedala austrálska PR manažérka, ktorá sa predstavila iba ako Georgina. Jej spoločnosť sa postarala o vlak, ktorým sa protagonisti a režisér Da Vinciho kódu dopravili do Cannes. Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno a Ron Howard sa na večierku tiež zastavili pred tým, ako sa odobrali do svojho hotela. Režisér Howard však vyzeral, akoby stále nemohol uveriť takému pozitívnemu prijatiu filmu verejnosťou po krutej kritike predchádzajúci deň. Avšak aj kritici priznali, že film sa stane hitom aj vďaka úspechu románu, podľa ktorého bol nakrútený. Kontroverznosť myšlienky filmu, že Ježiš Kristus sa oženil a mal deti s Máriou Magdalénou poháňala zvedavosť verejnosti. Predstavitelia katolíckej cirkvi však tvrdia, že vzrušenie okolo filmu opadne, keď si verejnosť film pozrie a zistí, že príbeh je veľmi nepravdepodobný. "Je mi to naozaj ľúto, že cirkev okolo filmu urobila toľko rozruchu bez toho, aby si ho pozrela. Ja som ho videl a nemám ani najmenší dôvod na obavy," povedal zástupca vzťahov s verejnosťou francúzske konferencie biskupov biskup Jean-Michel di Falco pre agentúru AFP.