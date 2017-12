Na desiatej Pohode 100 interpretov z 15 krajín

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - Desiaty ročník festivalu Bažant Pohoda privíta v rámci hudobného programu takmer 100 interpretov z 15 krajín sveta. Trenčianske letisko privíta festival po tretí raz. O necelé dva mesiace sa v Trenčíne počas dvoch júlových dní predstaví niekoľko zvučných mien, ako napríklad americká alternatívna legenda Pixies, írska kapela Frames alebo britská hip-hopová formácia Stereo MCs. Organizátori sa tento rok ešte výraznejšie zamerali na programovú pestrosť a vyrovnané žánrové obsadenie. Charakter festivalu podporí rozšírený priestor pre sprievodné podujatia.

Vystúpenia hudobníkov prinesú tri open-air scény. Kryté scény zastúpia veľký tanečný stan s názvom Samsung stage, Tatra banka aréna s náročnejšou hudobnou produkciou, vážnou hudbou, divadlom a diskusiami a zachoval sa aj štýlový šiator Teatro tatro venovaný v tomto roku výlučne divadlu. Novinkou bude NAY Tanečný dom, v rámci ktorého prebehne osem tanečných workshopov od folklóru po hip-hop. Samostatný priestor v podobe kaviarne dostane literatúra spolu s diskusiami Ligy za duševné zdravie.

Headlinerom festivalu je americká alternatívna legenda Pixies, v rámci alternatívneho gitarového rocku im bude konkurovať írska kapela Frames, ktorá je považovaná za nasledovníkov svojich krajanov U2. "Program desiateho ročníka má zdôrazniť charakter festivalu ako stretnutia rôznych ľudí, rôznych hudobných žánrov a rôznych druhov umenia. Chceme festival naplniť zaujímavými umeleckými počinmi, s ktorými sa ľudia bežne na Slovensku nestretnú," povedal organizátor Pohody Michal Kaščák. Takými sú napríklad downtempové hviezdy Zero 7, "zakladatelia inteligentnej elektroniky" skupina Coldcut, svetový líder štýlu grime Dizzee Rascal. Špičku svetovej DJskej scény budú reprezentovať bývalý člen legendárnej skupiny Underworld Darren Emerson, britský DJ a producent Andy C, ktorý je jedným z najzvučnejších mien v oblasti drum and bass, či špičkový techno DJ Marco Carola. Invenčný hip-hop predvedú Stereo MCs, dancehall zase jeho najväčšia európska hviezda Gentleman, fúziu nu-jazzu a latino rytmov budú môcť návštevníci festivalu zažiť na vystúpení projektu Da Lata. Súčasnú gitarovú scénu bude reprezentovať švédska gitarovka The International Noise conspiracy. Vo world music dominuje speváčka s marockými koreňmi Natacha Atlas, osviežením bude čerstvý držiteľ Latin Grammy za najlepší album Kevin Johansen so skupinou Nada, či tohtoročný držiteľ Oscara Gustavo Santaolalla so skupinou Bajofondo Tangoclub a ich tangom 21. storočia. S výnimkou Stereo MCs a The Frames budú všetci spomenutí umelci hrať na Slovensku prvýkrát.

V rámci československej scény sa po niekoľkých rokoch snaženia podarilo potvrdiť účasť legendy Hany Hegerovej. Na Bažant Pohode sa premiérovo predstaví aj prvý muž slovenského jazzu Peter Lipa, s ktorým vystúpi Milan Lasica. Po rokoch sa vracia hot jazzová senzácia Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, či skupiny Vidiek, Polemic a Hex. Domáci hip-hop predvedú A.M.O., Vec, či Moja reč. Priestor tradične dostanú aj nové tváre našej a českej scény ako Lavagance, Diego, Eduardo Borsuci in Optima forma, Knot Photogenic. Prvýkrát na festivale vystúpi symfonický orchester – pod taktovkou dirigenta Júliusa Selčana zahrá výber z diela Svetozára Stračinu.

Hudobný program sa tento rok intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým dopĺňa a prelína s inými druhmi umenia. Súčasťou sprievodných podujatí bude sochárske sympózium. Maľba a grafiti dostanú priestor v podobe workshopov, výtvarníci budú mať k dispozícii aj múr pri hlavnej festivalovej scéne. Novinkou budú tanečné workshopy, samostatný priestor pre literárne čítania a diskusie. Tradične bude na festivale Bažant kinematograf. Spevácky workshop na festivale zrealizuje Ida Kelarová, zúčastnení návštevníci budú mať možnosť zaspievať si s ňou aj na veľkej festivalovej scéne.

Bažant Pohoda ako prvý festival na Slovensku prichádza so separáciou odpadu. "Na festivale dostávajú každoročne priestor aj rôzne neziskové organizácie. Snažíme sa ich aktívne zapojiť do festivalového života, za jedno z najhodnotnejších tohtoročných vylepšení považujem separáciu odpadu," hovorí Kaščák. Odpad sa bude separovať s pomocou združenia Priatelia Zeme a spoločnosťou A.S.A., avšak dôležitý bude aj aktívny prístup návštevníkov Bažant Pohody.

Novinkou tohtoročnej Pohody bude takzvaná "zóna ticha" v okolí malej kaplnky v odľahlej časti areálu letiska. Nápadom vytvoriť zónu pre relax sa Kaščák inšpiroval na jeho obľúbenom festivale v Glastonbury.