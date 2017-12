Na návštevníkov múzeí čaká cez víkend množstvo zaujímavostí

Banská Bystrica 18.mája (TASR) Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí i ďalšieho medzinárodného podujatia Noc múzeí pripravujú viaceré kultúrne zariadenia ...

18. máj 2006 o 15:35 TASR

Banská Bystrica 18.mája (TASR) Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí i ďalšieho medzinárodného podujatia Noc múzeí pripravujú viaceré kultúrne zariadenia na nadchádzajúce víkendové dni pre návštevníkov množstvo zaujímavostí. Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici chystá v priestoroch Starého zámku víkendový festival kumštu a zábavy s rôznymi atrakciami. Po prvý raz sa tam zapoja aj do projektu Noc múzeí. V sobotu v čase od 19.00 do 24.00 budú návštevníkom k dispozícii Galéria Jozefa Kollára, Mineralogická expozícia a Starý zámok.

Streľba z kuše a ukážky historického šermu majú v sobotu prilákať návštevníkov do priestorov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Od 18. hodiny do polnoci chystajú aj nočnú prehliadku muzeálnych expozícií a videoprojekciu so zaujímavými témami z histórie Gemera.

Predstavenie bábkového divadla, vystúpenie francúzskeho speváka šansónov, recitácia poézie no najmä prehliadka expozícií vo svetle sviečok budú v sobotu večer lákať do Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) vo Zvolene.

Predvádzanie vysokonapäťových efektov ako sú blesky a elektrické výboje čakajú okrem iného na návštevníkov košického Slovenského technického múzea (STM) počas sobotňajšej Noci múzeí. Skupina Via Cassa uvedie divadelné predstavenie o počiatkoch osvetľovacej techniky A bolo svetlo. Záujemcovia si budú môcť v STM pozrieť i výstavy Nostalgia v domácnosti o bielej technike z minulého storočia, Po stopách Rákocziho a kuruckých vojsk, či Paličkovaná čipka. Pripravený je aj program v planetáriu Hviezdna krása Južného kríža.

Považské múzeum v Žiline organizuje Noc na hrade Strečno. Od 20.00 do 01.00 h je vstup do hradu a prehliadka zadarmo. Nočnú atmosféru spestrí aj ohňová šou.

Kysucké múzeum v Čadci chystá v nedeľu 21. mája v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke oslavy 80.výročia prepojenia Kysúc s Oravou Historickou lesnou úvraťovou železnicou a 90. výročia parnej lokomotívy U45. Dospelí zaplatia za cestu železničkou polovičné vstupné, deti sa môžu odviezť zadarmo. Chvíle strávené v múzeu obohatí od 13.30 hod. country kapela Bakuľa z Rakovej. Podtatranské múzeum v Poprade zabezpečí nočnú prehliadku do 22.00 hodiny. Spestrí ju videoprojekcia filmov s tematikou prírody a pamiatok doplnená prednáškami a tiež výstava krojovaných bábik s ukážkami šitia krojov.

Lákadlom sobotňajšej Noci v múzeu v Trnave by mala byť vernisáž viac ako sto fotografií predmetov z najväčšej európskej muzeálnej krádeže. Pri nej zo zbierok Západoslovenského múzea pred dvomi rokmi zmizlo viac ako tisíc cenných predmetov, pričom sa ani jeden z nich zatiaľ nenašiel. Noc v múzeu sa začne o 19.30, naplánovaná je vernisáž malieb Ivony Žirkovej a po nej dobová módna prehliadka ako pozvánka na výstavu Móda 20. storočia. Hodinu pred polnocou si môžu návštevníci pozrieť premiéru videofilmu o práci v múzeu.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pozýva na výstavu Majstri ľudového umenia hornej Nitry a Slovácka. V priestoroch múzea zároveň organizujú počas víkendu Prievidzské cechové dni. Prezentovať budú jedno z najslávnejších prievidzských remesiel minulých storočí gombikárstvo a bohatú zbierku gombíkov spínadiel z rôznych materiálov, vrátane striebra. Vystavovať budú aj treťohorné skameneliny, ktoré našli by dobývaní uhlia a bojnických travertínoch. Po prvý raz múzeum vystaví časť pokladu z Rímskeho hrobu z Krakovian - Stráží, ktorá je súčasťou jeho zbierkového fondu. V Kremnici bude pútavá i večerná prehliadka Kostola svätej Kataríny, kde je inštalovaný najväčší organ na Slovensku. Noc múzeí na sobotu 20. mája vyhlásilo Riaditeľstvo francúzskych múzeí so zámerom upozorniť na bohatstvo a hodnotu kultúrneho odkazu, ktorý ochraňujú múzeá. Vlani sa do tejto akcie zapojilo 1250 múzeí a ich podujatia videlo vyše milión návštevníkov. V tomto roku sa k programu prihlásilo už 1700 múzeí z 30 krajín Európy.