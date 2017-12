Bratislavu roztancujú tanečníci z celého sveta

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe sa uskutoční

18. máj 2006 o 18:00 SITA

od piatka 19. mája do nedele 28. mája v divadle Aréna. Desiaty ročník festivalu, ktorý je jediným reprezentatívnym podujatím svojho druhu na Slovensku pravidelne ponúka divákom to najkvalitnejšie z medzinárodnej a domácej scény súčasného tanca. Jubilejný ročník do Bratislavy opäť prinesie špičkové súbory a tanečníkov s choreografiami reprezentujúcimi najmodernejšie trendy súčasného tanca. Agentúru SITA o tom informovala Alena Petrželková z Asociácie Bratislava v pohybe. Počas desiatich večerov sa predstavia tanečné skupiny z USA, Švajčiarska, Francúzska, Belgicka, Maďarska, Česka aj Slovenska.

Po minuloročnom úspechu do Bratislavy s novou premiérou zavíta skupina ZOO Thomasa Hauerta z Belgicka. Nevšedný zážitok sľubujú i hostia zo zámoria Jeremy Nelson z USA a Dominique Porte z Kanady. Vysokú úroveň francúzskeho súčasného tanca bude reprezentovať Cie Lionel Hoche. Maďarsko bude na festivale zastúpené skupinou Attilu Kuna, ktorý v minulom roku vo svojej krajine získal cenu za najlepšiu choreografiu. Príležitosť na vzájomnú konfrontáciu dostane i generácia mladých choreografov. Počas jedného večera sa predstavia Giannalberto de Filippis a Michal Mualem z Talianska, slovensko-španielsky projekt Anton Lachký a Eulalia Ayguade Farro a premiéru bude mať predstavenie skupiny Debris v choreografii Stanislavy Vlčekovej.

Slovensko bude reprezentovať novovytvorené Slovenské divadlo tanca, ktoré v dvojnásobnej premiére uvedie tanečnú hru Bolero - príbeh matky. Druhým slovenským súborom je Štúdio tanca Banská Bystrica, ktoré príde s najnovším činoherno-tanečným predstavením Čierny kocúr. Choreografka Zuzana Hájková ho s poetikou hororu a absurdnej bizarnosti vytvorila podľa poviedky Edgara Allana Poa. Slovenskí tanečníci sa predstavia aj v niektorých zahraničných súboroch. Sprievodným podujatím sú víkendové tanečné improvizácie

Desiaty ročník festivalu sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského. Svoje jubileum oslávi i projektom Laban pre 21. storočie, ktorým vzdá úctu a pripomenie si prácu významného reformátora a teoretika tanca, Bratislavského rodáka Rudolfa Labana. Tento umelecko-vzdelávací projekt sa bude konať v dňoch 6. - 13. októbra 2006. Svoju účasť na ňom potvrdila i dnes už legenda nemeckého výrazového tanca Suzanne Linke.