Víťazom Coca-Cola Popstar je Ivo Bič

19. máj 2006 o 1:19 TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Víťazom šiesteho ročníka autorskej súťaže mladých hudobníkov Coca-Cola Popstar sa dnes stal Ivo Bič. "Bolo to veľké prekvapenie, pretože na pódiu hrali vynikajúce kapely. A boli fakt silnou konkurenciou," povedal krátko po vyhlásení výsledkov Ivo, ktorý výhrou v súťaži dostal možnosť nahrať vlastný album a uviesť ho pomocou organizátorov na trh.

Ako prezradil, jeho debutové CD by malo byť mixom rôznych štýlov - rďnďb , popu a funky. Na rozdiel od predošlých víťazov súťaže plánuje Ivo svoj album nahrať v angličtine. Pretože ako sám vraví, cíti sa v nej pohodlnejšie. Do nahrávania sa však zrejme nepustí hneď. "Musíme s kapelou ešte usilovne skúšať. Potrebujeme docvičiť nejaké veci, aby sme mohli začať naplno vystupovať a nahrávať," hovorila nová Posptar, ktorú zvolila odborná porota na čele s predsedom Oskarom Rózsom.

"Myslím, že už aj na Slovensku sa hudobný vkus začína cibriť. Od rockovej hudby sa poslucháči začínajú otvárať aj smerom k funky, soulu a rďnďb. Koniec koncov, sú to žánre, ktoré sú vo svete etablované," skonštatoval Rózsa. "A hlavne, je to o energii, ktorú interpret vyžaruje. No a tá, ktorá ide z Iva, je veľmi šťastná. To každý rád privíta," dodal Rózsa.