19. máj 2006 o 0:00

Kostol Karlskirche. FOTO © WIEN MUSEUM



Arena, Baumgasse 80

19. 5. Arena Musikantenstadl o 20.00

21. 5. Sounds of the Underground feat. Chimaira u.a. o 19.00

22. 5. The Generators o 20.00

23. 5. Nebula o 20.00

24. 5. Iceberg o 22.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

19. 5. Original Storyville Jazzband feat. Duillio Tani o 21.00

20. 5. Roland Batik Trio o 21.00

22., 23. 5. Christian Dozzler & Michael Maass o 21.00

25. 5. Don Menza & Fritz Pauer Trio o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

19. - 20. 5. Dele Sosimi Afrobeat Orchestra o 20.00

23., 24. 5. Joe Zawinul & Kons Cats Workshop o 20.00

25. 5. Mario JoÇo o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

19. 5. Rückert-Pichler-Rückert o 21.00

20. 5. Anna Maria Jopek o 21.00

21. 5. Peter Apfelbaum's New York Hieroglyphics o 21.00

22. 5. Carla Kihlstedt o 21.00

23. 5. Matthieu Michel Quartet o 21.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

19. 5. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

20. 5. W. A. Mozart: Únos zo Serailu o 19.00

21. 5. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

22. 5. M. Brass, B. Jeschek: Trójska loď o 20.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

20. 5. J. Fosse: Spánok o 20.00

22. 5. Známe neznáme: Richelieu a Lincoln o 20.00

23. 5. H. Ibsen: Staviteľ Solness o 19.00

25. 5. M. Gorkij: Malomeštiak o 20.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

20. 5. P.A.C. de Beaumarchais: Úžasný deň o 19.30

21. 5. M. Frish: Andorra o 20.00

23. 5. O. Wilde: Bunbury o 19.30

24. 5. P.A.C. de Beaumarchais: Úžasný deň o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

od 24. 5. HR Giger

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 21. 5. Plamen Dejanoff

do 16. 7. Viedenský akcionizmus

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 22. 5. Neznámy Loos: Walter

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

Umelecko-historické múzem, Maria-Theresien Platz

do 5. 6. Európa bez hraníc. Príklady vzniku umeleckej rôznosti v Európe

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 18. 6. Šialená láska. Od Dalího až po Bacona

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 18. 6. Black, Brown, White. Fotografie z Južnej Afriky

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 19. 6. Alfonz Walde

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenectvo

Muzeum Siegmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

RÔZNE PODUJATIA

20. 5. Life Ball 2006 - charitatívny ples, Radničné nám.

otvorenie AIDS Charity Gala módnou prehliadkou Diesel s Naomi Cambell o 21.00, vstup zadarmo

Na módnej šou nebudú chýbať ani tento rok známe osobnostiV rakúskej metropole sa v sobotňajších večerných hodinách bude konať skutočne netradičné podujatie - 14. ročník plesu Life Ball 2006. Excentrický Life Ball je už od svojho počiatku najväčším európskym charitatívnym podujatím podporujúcim projekty pomoci pre ľudí nakazených vírusom HIV.

Kulisou Life Ballu 2006, ktorý je oslavou života a proti ignorancii a predsudkom, bude i tentoraz viedenská radnica. O 19.30 sa otvoria jej brány prvým hosťom odetým do extravagantných a provokatívnych kostýmov. Oficiálne otvorenie sa začne o 21.00 módnou prehliadkou talianskej kultovej značky Diesel. Módnu funky šou nápaditých modelov podporí supemodelka Naomi Campbell a speváčka Anastacia, kultová skupina Kool & The Gang a nemecká ikona Nina Hagen. Najväčšie charitatívne podujatie privíta aj ďalšie prominentné osobnosti z domáceho Rakúska a zahraničia ako napríklad francúzsku filmovú divu Catherine Deneuve, ktorá odovzdá Swarovského ocenenie Life Ball Crystal of Hope organizácii Lekári bez hraníc za projekt SAMBA, ktorý je zameraný na včasnú diagnostiku HIV u dojčiat. Americká herečka Sharon Stone sa prihovorí hosťom plesu ako prezidentka nadácie American Foundation for AIDS Research, pričom jej prítomnosť bude zavŕšením dlhodobej spolupráce jej organizácie s Life Ballom.

Lístok na Life Ball stojí 135 euro, zľavnený tzv. štýlový lístok za 75 euro môžu získať plesoví hostia s nápaditými kostýmami.

Karlsplatz pozýva na deň otvorených dveríPo rozsiahlej renovácii bude v sobotu 20. mája oslavou v samotnom viedenskom centre sprístupnené námestie Karlsplatz, pomenované podľa barokového kostola Karlskirche. Pojem umeleckého priestoru Karlsplatzu definujú významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré boli v rámci projektu zrekonštruované a zmodernizované.

Pri príležitosti sprístupnenia námestia pozýva pätnásť v okolí sa nachádzajúcich kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích inštitúcií na deň otvorených dverí. V čase od 10. do 22. hodiny môžu záujemcovia zájsť zadarmo napríklad do Viedenského múzea, Generali Foundation ponúkne tému Kto robí umenie a prečo?, operný dom Theater an der Wien pohľad do divadelných kulís, mladí filmoví fanúšikovia si prídu na svoje v kine Cinemagic a záujemcovia si môžu vďaka panoramatickému výťahu vychutnať výhľad na "priestor umenia Karlsplatz" z výšky. Project Space Kunsthalle ponúkne výstavu o celkovej obnove námestia ako i referáty architektov projektu Adolfa Krischanitza a Rüdera Lainera. Hudobný program rôznorodých zoskupení od kapely evanjelickej školy, dychovej filharmónie Viedenskej technickej univerzity až po etnických Los Gitanos spestria slávnostný víkendový deň plný umenia na námestí Karlsplatz.