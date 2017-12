Víťazom hudobnej súťaže Eurovízie sa stala fínska metalová skupina Lordi

21. máj 2006 o 2:12 TASR

Atény 21. mája (TASR) - Fínska metalová skupina Lordi sa stala v sobotu večer v Aténach prekvapujúcim víťazom 51. ročníka hudobnej súťaže Eurovízie, v ktorej porazila 23 konkurentov.

Lordi získala 292 bodov od svojich fanúšikov z 38 krajín za skladbu "Hard Rock Hallelujah".

Na druhom mieste s 248 bodmi sa so skladbou "Never let you go" umiestnil ruský hudobník Dima Bilan.

S 229 bodmi ako tretie skončilo zoskupenie Hari Mata Hari z Bosny a Hercegoviny so skladbou "Layla".

Približne 13.000 fanúšikov z celého európskeho kontinentu zaplnilo aténsky olympijský štadión, kde sa trojhodinová súťaž konala.